Fiat E-Ulysse a 499 euro al mese con finanziamento

Ancora per pochi giorni (fino al 31 agosto 2022), è possibile sfruttare il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank per acquistare in promozione a 51.100 euro anziché 52.600 euro (prezzo di listino di 59.500 euro con IPT e contributo PFU esclusi), il nuovo Fiat E-Ulysse 100% elettrico.

In particolare, il finanziamento prevede un anticipo di 14.390 euro, 36 rate mensili di 499 euro (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale residua di 26.359,15 euro (valore garantito).

Fiat E-Ulysse: il van elettrico è disponibile in promozione ancora per pochi giorni

L’importo del credito è di 37.311,55 euro e include le spese istruttoria di 325 euro, la Polizza Pneumatici di 25,55 euro, il servizio identicode di 235 euro e i bolli di 16 euro. Le spese di invio rendiconto periodico cartaceo di 3 euro all’anno, gli interessi di 6885,60 euro, l’importo totale dovuto di 44.332,15 euro (escluso anticipo), il TAN fisso del 6,99% e il TAEG dell’8,10%.

L’offerta prevede la possibilità di percorrere fino a un massimo di 45.000 km. Solo in caso di restituzione del veicolo a scadenza contratto, bisognerà pagare 0,05 cent di euro per ogni km in più percorso. Da precisare che l’offerta è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank ed è disponibile soltanto presso le concessionarie Fiat aderenti all’iniziativa.

Il Fiat E-Ulysse viene proposta con un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima che gli permette di raggiungere una velocità massima di 130 km/h. Lo scatto da 0 a 100 km/h, invece, avviene in 11,9 secondi.

La batteria da 75 kWh garantisce fino a 330 km di autonomia con una singola ricarica. Utilizzando la ricarica rapida da 100 kW, la batteria passa dallo 0% all’80% in soli 45 minuti. Per la ricarica domestica e pubblica è possibile utilizzare un cavo trifase Mode 3 da 11 kW e una wallbox.

La dotazione completa proposta di serie dal multispazio elettrico

Le caratteristiche proposte di serie dal multispazio 100% elettrico sono climatizzatore manuale con filtro antipolline, quadro strumenti digitale da 3.5 pollici, servosterzo, cerchi in lega diamantati da 17”, paraurti anteriori e posteriori verniciati, predisposizione gancio traino, fari anteriori a LED, DRL a LED, vetri posteriori seconda e terza fila oscurati, sedili in tessuto, sedili anteriori riscaldati, panchetta posteriore 2+1 scorrevole, ripiegabili removibile, specchietto retrovisore interno, volante base con comandi frontali e ABS.

Non mancano poggiatesta posteriori, telecomando apertura/chiusura porte, caricatore di bordo da 7 kW, portellone posteriore vetrato, doppia porta scorrevole manuale, freno di stazionamento elettrico, allarme attenzione conducente, riconoscimento dei limiti di velocità, Lane Departure Warning, Active Safety Brake, Forward Collision Warning, supporto Apple CarPlay e Android Auto, porta USB, display touch centrale da 7 pollici, Radio DAB, specchietti retrovisori esterni riscaldati e ripiegabili elettricamente, sedile conducente con bracciolo e regolazione in altezza e sedile passeggero individuale con brocciolo e ripiegabile a tavolino.