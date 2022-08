Stellantis Vigo estende il suo stop alla produzione

Lo stop annunciato per questo fine settimana presso lo stabilimento Stellantis di Vigo per problemi di fornitura durerà ancora qualche giorno, come l’azienda ha comunicato allo staff questo venerdì.

Così, “per cause di forza maggiore”, ha comunicato nuove “alterazioni” in produzione, tanto che l’attività in impianto 1 (quella che monta le Peugeot 2008, Peugeot 301 e C-Elysée) viene annullata nel turno di sabato mattina, domenica sera e nei tre turni il lunedì e il martedì. La previsione è di riprendere la produzione mercoledì alle 6:00.

Stellantis: lo stop allo stabilimento di Vigo è stato prolungato ancora per alcuni giorni

Per quanto riguarda il sistema 2 ( in cui vengono prodotti i furgoni Berlingo, Peugeot Rifter/Partner, Opel Combo e Fiat Doblò), il turno del sabato mattina, il turno della domenica notte, i tre turni del lunedì e il martedì mattina e pomeriggio. In questo modo l’attività riprenderà nel turno notturno dal martedì al mercoledì.

Infine, in officina della batteria, i tre turni di questo venerdì sono sospesi, e non lavoreranno né il lunedì né il martedì, con la previsione di riprendere l’attività alle 6:00 di mercoledì.

Insomma ancora problemi a causa della mancanza di semiconduttori per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.

Quest’ultimo aveva ipotizzato nei mesi scorsi che almeno fino al 2023 difficilmente si tornerà ad una situazione di normalità. La mancanza in particolare di microchip si fa sentire e la produzione di nuove auto diventa sempre più difficile non solo per Stellantis ma un po’ per tutte le case automobilistiche.

