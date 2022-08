Stellantis: il partner Factorial acquista struttura per la produzione di batterie

Factorial partner per le batterie allo stato solido di Stellantis ha dichiarato nelle scorse ore di aver acquisito una struttura in Massachusetts che diventerà un impianto di produzione di batterie pilota come parte di un investimento di 45 milioni di dollari.

Il partner di Stellantis Factorial acquista una struttura in Massachusetts per la produzione di batterie allo stato solido

Factorial Inc., che opera come Factorial Energy, sta lavorando per creare una batteria per veicoli elettrici con un materiale solido invece dell’elettrolito liquido utilizzato nelle odierne batterie agli ioni di litio. I ricercatori affermano che la batteria della startup ridurrà il rischio di incendi e offrirà una maggiore autonomia. Factorial sta cercando di raggiungere l’obiettivo di Stellantis di installare le sue batterie a stato solido nei veicoli di produzione nel 2026.

L’impianto di produzione nella vicina Methuen, Massachusetts, produrrà le celle proprietarie Factorial Electrolyte System Technology, note come FEST. L’apertura è prevista per l’inizio del 2023, creerà 166 posti di lavoro dopo la costruzione dell’edificio esistente di 67.000 piedi quadrati.

Le celle saranno di dimensioni rilevanti e offriranno la capacità energetica necessaria per l’uso nelle applicazioni automobilistiche, ha affermato il CEO Siyu Huang in una nota. “Queste celle”, ha affermato, “saranno utilizzate dai partner di sviluppo di Factorial per la convalida della tecnologia di Factorial, nonché per lo sviluppo continuo delle batterie per veicoli elettrici a stato solido di Factorial”.

Oltre a ricevere investimenti da Stellantis, Factorial sta lavorando con Hyundai Motor Co. e Mercedes-Benz di Daimler AG. Una delle maggiori sfide per la produzione di massa di batterie allo stato solido è l’enorme quantità di pressione esterna a cui devono essere poste le cellule. Factorial facilita questo, perché le sue celle sono tecnicamente “batterie quasi allo stato solido”.

Un liquido all’interfaccia tra l’elettrolita solido attraverso il quale gli ioni si muovono per caricare e scaricare la batteria e gli elettrodi – l’anodo e il catodo, che sono i lati positivo e negativo di una batteria – aiuta a diminuire la resistenza interfacciale. Ciò significa che gli ioni possono viaggiare attraverso la batteria senza la stessa pressione esterna. Questo facilita il processo di produzione.

Huang ha anche sostenuto che la tecnologia di Factorial è in grado di utilizzare l’impronta di produzione della batteria esistente e in fase di sviluppo. Stellantis sta investendo 6,6 miliardi di dollari con altri due partner per la produzione di batterie agli ioni di litio a Windsor, Ontario, e Kokomo, Indiana.

Ti potrebbe interessare: Stellantis Vigo si ferma di nuovo questo fine settimana per mancanza di chip