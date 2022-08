Alfa Romeo F1: Vasseur svela le future evoluzioni della C42

Alfa Romeo F1 ha messo in atto un piano di sviluppo delle sue monoposto per la seconda parte della stagione, come ha spiegato nelle scorse ore il suo numero uno Frédéric Vasseur. Il team principal della scuderia del Biscione ha fatto notare che la C42 avrà nuove parti per la gara di casa a Monza nel terzo Gran Premio dopo la pausa estiva. “Abbiamo il prossimo upgrade a Monza. Poi è in programma qualcosa di più grande per Suzuka, ma potrebbe essere anche Austin”, ha detto Vasseur, che continua a opporsi ai cambiamenti che la FIA sta pianificando per la Formula 1 in un prossimo futuro.

Frederic Vasseur ha anticipato in quali Gran Premi vedremo le prossime novità per Alfa Romeo F1

La federazione vuole alzare i bordi del pavimento di 25 mm. Questo allo scopo di risolvere il fastidioso problema del porpoising che sta creando non pochi problemi ai piloti. Ma il francese è preoccupato per i cambiamenti che eventualmente le monoposto dovranno subire e le derive che questo potrebbe portare nella seconda parte di stagione. “Cambiare spesso porta molti più problemi. Serve al contrario la stabilità dei regolamenti per ridurre i costi.”

Infine, Frederic Vasseur ha spiegato perché l’arrivo di Guanyu Zhou non ha creato un afflusso di sponsor cinesi come invece molti avevano in precedenza ipotizzato: “Non basta che le aziende cinesi abbiano un connazionale nello sport. Lavorano con te solo se anche le prestazioni sono buone” ha concluso il numero uno della scuderia del Biscione. Vedremo dunque quali novità arriveranno nei prossimi Gran Premi per Alfa Romeo f1 Team Orlen.

