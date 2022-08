Maserati MC20 “Sovrana” by DMC

DMC è nota da tempo come specialista nel restauro di auto di lusso e il marchio Maserati è stato interessato dal suo tuning per la prima volta quando DMC ha lanciato la Gran Turismo “Sovrano” nel 2011. Ora tocca alla sportiva Maserati MC20 che dimostra ancora una volta il fatto che DMC abbia un’ottima conoscenza quando si tratta di personalizzare le auto sportive italiane di fascia alta.

A prima vista, le sorprendenti modifiche della carrozzeria di Maserati MC20 effettuate da DMC attirano l’attenzione: un paraurti anteriore di nuova concezione con discrete prese d’aria GT3 conferisce al frontale un aspetto decisamente più sportivo e la griglia del radiatore in fibra di carbonio sottolinea il famoso tridente Maserati al centro. Ulteriori prese d’aria consentono al nuovo cofano leggero di regolare in modo ottimale la temperatura nel vano motore.

Il più notevole, tuttavia, è l’alettone posteriore DMC, uno spoiler in fibra di carbonio sviluppato appositamente per l’MC20. L’MC20 si sente anche molto più vicino all’asfalto grazie ai battitacco profondi. Uno spoiler posteriore in fibra di carbonio e un diffusore completano il look sportivo.

DMC per la sua Maserati MC20 utilizza anche sospensioni sportive progressive sugli assi anteriore e posteriore, che abbassano il baricentro del veicolo di circa 30 millimetri. Il contatto con l’asfalto è mantenuto da pneumatici anteriori 255/30 R20 e posteriori 305/30 R21.

Inoltre Maserati MC20 e C20 Cielo ottengono più potenza, grazie a DMC. Una ECU ottimizzata per le prestazioni, un filtro dell’aria con flusso d’aria aumentato e un sistema di scarico sportivo migliorano le prestazioni dell’unità V6 di 94 CV (di serie: 621 CV / DMC 715 CV). Allo stesso tempo, la coppia viene aumentata di circa 108 Nm rispetto ai modelli di serie (serie 538 Nm / DMC 646 Nm).

All’interno, i materiali più pregiati sono trattati con tradizione artigianale superiore per aggiungere quel tocco DMC individuale. La pelle utilizzata da DMC per gli interni è resistente ma estremamente morbida. La cucitura a quadretti dona eleganza e sportività. Ovunque guardi: maestria artigianale, design personalizzato e massima qualità. I pedali in alluminio e un nuovo volante sportivo dal design ergonomico sono ulteriori dettagli visivi.

Ti potrebbe interessare: Maserati GranTurismo Folgore: nuovi teaser a poche ore dal debutto