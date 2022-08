Audi entrerà in Formula 1 nel 2026 prendendo il posto di Alfa Romeo

È ufficiale. Audi entrerà in Formula 1 nella stagione 2026 e lo farà al posto dell’Alfa Romeo. Il marchio tedesco che fa parte del Gruppo Volkswagen ha appena confermato la sua presenza nella categoria regina del motorsport con l’entrata in vigore del nuovo regolamento motori, e lo fa attraverso l’acquisto della Sauber.

Audi ha acquistato il 75% di Sauber

Nello specifico, Audi ha acquistato il 75% della struttura della Sauber, la stessa struttura che fino ad oggi ha sostenuto l’Alfa Romeo e che aveva precedentemente dato rifugio alla BMW. Il marchio con gli anelli realizzerà il telaio nello stabilimento di Hinwil, in Svizzera, e lo accompagnerà con un motore ibrido V6 da loro creato, e diverso da quello di Porsche.

L’ingresso di Audi e Porsche in Formula 1 è stato preparato per più di un anno, ma non è stato fino alla conferma del nuovo regolamento tecnico per i motori che entrerà in vigore nel 2026 quando sarà possibile certificare. Il Gruppo Volkswagen sbarca in Formula 1 con tutte le sue potenzialità.

L’ingresso dell’Audi è portentoso, con una propria squadra che dovrà sviluppare molto se vorrà metterla alla pari con i migliori. Mentre nel caso della Porsche le condizioni per il suo ingresso in Formula 1 erano molto chiare fin dall’inizio, associandosi alla Red Bull come fornitore di motori una volta che la Honda ha deciso di lasciare il marchio austriaco, Audi ha dovuto bussare a molte porte prima di trovare il posto giusto.

Ci ha provato per la prima volta con la McLaren, ma è stata accolta con un clamoroso rifiuto da parte di Zak Brown. Ci sono stati anche approcci con il team Williams, ma alla fine è stata la Sauber a vendere il suo posto in Formula 1 all’Audi. Ciò che Andretti ha provato senza successo alcuni mesi fa è stato realizzato dal Gruppo Volkswagen.

Qualcosa di curioso è che, in linea di principio, i due marchi del Gruppo di Wolfsburg svilupperanno motori diversi. Porsche e Audi avranno progetti alternativi nello sviluppo del loro propulsore, anche se è facile presumere che a un certo punto finiranno per convergere. Forse è un buon modo per il gruppo tedesco di aggirare i limiti di budget. In ogni caso, un altro grande marchio sta per entrare in Formula 1 . Una grande notizia che aggiunge valore alla categoria.

