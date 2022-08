Stellantis Vigo si ferma di nuovo questo fine settimana per mancanza di chip

Ad una settimana esatta dal ritorno al lavoro, lo stabilimento Stellantis di Vigo paralizzerà ancora una volta la sua attività. Lo rifarà sabato e domenica e da oggi alle 22:00 si aggiungerà anche l’officina delle batterie.

Ad appena una settimana dal ritorno dalle ferie lo stabilimento Stellantis di Vigo costretto allo stop

Nello specifico la direzione dell’impianto che fa parte del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha informato il personale che per problemi di fornitura l’attività in entrambi gli impianti è sospesa questo sabato 27, così come il turno notturno della domenica. Per quanto riguarda l’officina batterie, le soste segnalate incidono sul turno che inizia oggi alle 22:00 e domani alle 15:00, venerdì.

Stellantis Vigo soffre di una mancanza di forniture dallo scorso anno e ci si aspettava un secondo semestre migliore del precedente. Tuttavia, sia lo stabilimento di Balaídos che gli altri del gruppo in Spagna sono in fase di fermo.

Nello stabilimento Stellantis di Figueruelas, vicino a Saragozza, è stato riferito ieri che l’interruzione della produzione inizia anche alle 22:00 di oggi e si estenderà a tutti i turni di venerdì e sabato mattina per riprendere l’attività produttiva alle 06:00 di lunedì 29 agosto. Per quanto riguarda Villaverde a Madrid, inizia oggi pomeriggio e sera lo stop alla produzione. Domani nessun turno lavorerà ed è stato annullato anche il sabato.

Si spera ovviamente che sia una cosa momentanea e che la situazione in Spagna per il gruppo automobilistico guidato dal numero uno Carlos Tavares possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

