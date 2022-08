Verstappen non crede che la Ferrari lo stia aiutando a vincere il mondiale

Max Verstappen ha respinto le affermazioni di essere sulla strada per il secondo titolo mondiale consecutivo quest’anno grazie ai passi falsi e ai problemi di affidabilità della Ferrari. Nella prima parte della stagione, grazie ad una potente vettura F1-75 di nuova generazione, Charles Leclerc aveva costruito un solido vantaggio per sé e per la Ferrari.

Verstappen nega di essere stato fino ad ora aiutato molto dagli errori della Ferrari

Ma il vantaggio della coppia si è presto sciolto quando la Red Bull è riuscita a recuperare il gap iniziale e alla fine ha lasciato il suo rivale nella polvere durante l’estate a causa anche di numerosi errori, dei problemi di affidabilità e degli errori strategici della squadra italiana.

Verstappen è così entrato nella pausa estiva della Formula 1 con un enorme vantaggio di 80 punti su Leclerc che sarà quasi impossibile da recuperare per quest’ultimo. Ma l’olandese ha respinto i suggerimenti secondo cui la sua corsa al titolo è stata facilitata quest’anno dalle ferite autoinflitte della Ferrari.

“Penso che tutti cerchino sempre di fare del proprio meglio e a volte è ovviamente un po’ più difficile da raggiungere”, ha detto. “Tutti vogliono sempre, ovviamente, cercare di ottenere il miglior risultato. E anche da parte mia, cerco sempre di ottenere il miglior risultato da esso e anche dalla squadra. A volte lo fai meglio di altri weekend.”

“E abbiamo anche perso un bel po’ di punti a causa di problemi, ma sì, trovo difficile dire che mi hanno aiutato perché alla fine della giornata devi sempre dare il massimo”.

Alla domanda se opterà per un approccio più conservativo nella seconda metà della stagione dato il suo significativo vantaggio in campionato, Verstappen ha detto che lui e la Red Bull non hanno intenzione di frenare i loro sforzi. “Non proprio,” ha detto. “Penso che come squadra vogliamo ancora vincere più gare ed è quello che cercheremo sicuramente di fare dopo la pausa”.

