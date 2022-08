Stellantis Mirafiori: riparte la produzione nella fabbrica

Piano piano la produzione di auto sta tornando alla normalità un po’ in tutta Europa. Anche in Italia le cose sembrano migliorare lentamente. E’ questo il caso dello stabilimento Stellantis di Mirafiori dove viene prodotta la Fiat 500 elettrica oltre ad alcune auto di Maserati. Nella fabbrica dopo che nei mesi scorsi vi erano state alcune interruzioni causate dalla mancanza di componenti ed in particolare di semiconduttori, la situazione sembra tornare in questi giorni alla normalità.

Stellantis: a Mirafiori la situazione relativa alla produzione sembra tornare lentamente alla normalità

Dopo la pausa estiva dunque la situazione presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori sembra tornare a livelli normali. Si spera naturalmente che non si tratti di una situazione momentanea ma che ormai il peggio sia passato per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.

Del resto lo stabilimento Stellantis di Mirafiori è considerato centrale per la futura crescita del gruppo. Qui infatti saranno prodotte gran parte delle future Maserati oltre alla 500 elettrica che è stata già confermata per una seconda generazione che sarà prodotta sempre a Mirafiori a partire dal 2027 come hanno confermato nei mesi scorsi Carlos Tavares e il CEO di Fiat Olivier Francois durante un incontro con le istituzioni locali.

Oltre che in Italia la situazione di Stellantis sembra migliorare anche in Francia. Nelle scorse ore infatti un portavoce del gruppo in terra transalpina ha dichiarato che dopo la pausa estiva le attività di assemblaggio a livello nazionale sono tornate a regime. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso delle prossime settimane.

