Stellantis grande protagonista al Festival of Motoring 2022

I marchi del gruppo Stellantis hanno risposto alla chiamata del Festival of Motoring 2022 a Kyalami a Johannesburg questa settimana. Jeep, Fiat, Peugeot, Opel, Citroën, Abarth e Alfa Romeo saranno tutti presenti e le loro auto potranno essere provate in pista o fuoristrada: tutti i marchi Stellantis dovrebbero stupire i sudafricani desiderosi di emozioni automobilistiche.

Stellantis protagonista coi suoi brand del Festival of Motoring 2022 a Kyalami a Johannesburg

“Il Festival of Motoring 2022 è la prima vera opportunità per l’industria automobilistica sudafricana di interagire con il pubblico in generale in un’emozionante vetrina dall’inizio del 2020”, afferma Leslie Ramsoomar, amministratore delegato di Stellantis South Africa. “Chi è più eccitato – i nostri team del marchio o i visitatori – resta da vedere!”

Il Festival of Motoring si svolge presso il circuito del Kyalami Grand Prix dal 26 al 28 agosto e offre il più grande spettacolo automobilistico in Africa supportato dal settore, unendo la comunità automobilistica riunendo attori chiave del settore, appassionati di automobilismo e consumatori che cercano una nuova corsa . Sono attesi oltre 150 espositori per celebrare tutto ciò che riguarda l’automobilismo, soddisfacendo tutti i sensi.

I visitatori che si recheranno nello stand di Stellantis potranno provare la Jeep Gladiator Rubicon e la Peugeot Landtrek Double Cab sulla pista 4×4 e ammirare le meraviglie della nuovissima Jeep Grand Cherokee L. La Pitlane attirerà gli amanti della velocità con la nuova gamma GT Line di Peugeot presente con 2008, 3008 e 208. Inoltre i visitatori potranno cogliere l’occasione per provare anche le bellissime Alfa Romeo Giulia e Stelvio. La Citroën C5 Aircross sarà in mostra insieme alle sempre apprezzate 500 Sport e 500X Sport di Fiat, mentre l’Abarth 595 Competizione sorprenderà inevitabilmente in pista.

“Non vediamo l’ora di entrare in contatto con i nostri clienti questa settimana mentre condividiamo le nostre notizie e ascoltiamo i loro feedback”, afferma il numero uno di Stellantis nel paese, Ramsoomar. “Il nostro percorso di soddisfazione del cliente in costante miglioramento continua e il Festival of Motoring ci offre una grande opportunità per condividere le nostre notizie direttamente con i clienti esistenti e potenziali. Vieni a visitarci!”

