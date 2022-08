Imparato: “La Formula 1 sarà sempre importante”

Jean-Philippe Imparato parlando con la stampa ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a proposito del futuro della Formula 1. Il CEO di Alfa Romeo ha dichiarato che Alfa Romeo è il marchio premium del gruppo Stellantis, quindi la Formula 1 è la dimensione giusta per il brand. Questo in quanto è una specie di “scuola di eccellenza” e dunque per Alfa Romeo che punta alla qualità senza compromessi, si tratta di un qualcosa di molto importante.

Imparato ottimista sul futuro della F1

Imparato ha pure chiarito come mai Alfa Romeo è in Formula 1 solo come sponsor e non come produttore. Il francese ha detto che ha bisogno del giusto “ritorno sull’investimento” negli affari. Dunque il Biscione per la F1 ha un budget fisso e dunque se cambiasse il tipo di apporto ciò porterebbe il superamento di questo budget e la cosa ovviamente non potrebbe andare bene per lui e per Stellantis.

A proposito dell’ingaggio del primo pilota cinese in Formula 1 Zhou, Imparato ha dichiarato: “Sicuramente aiuta avere un pilota cinese per la questione sponsor. Ma non lavoriamo con lui per il marketing. Non è uno strumento, è un pilota, molto bravo. E dopo l’incidente di Silverstone, dove tutta la sua famiglia era lì per la prima volta dopo anni, si poteva vedere lo spirito combattivo che aveva: cinque giorni dopo era di nuovo in macchina in Austria.”

Per quanto riguarda il possibile accordo di Sauber con Audi per il 2026 Imparato ha detto di non essere preoccupato che in F1 le cose dovranno essere valutate anno dopo anno e qualunque sarà la decisione di Sauber in proposito loro la rispetteranno.

Infine Imparato rimane molto ottimista sul futuro della Formula 1 che secondo lui rimarrà sempre importante. “Stefano Domenicali sta facendo un ottimo lavoro. A ciò si aggiunge il fatto che si cerca di costruire tutto attorno alla più bassa impronta di CO2 possibile. In terzo luogo, la Formula 1 è supportata da nuove organizzazioni – come Netflix – che hanno un effetto globale. E quarto, abbiamo buoni piloti e buone gare. Ero nell’hotel della squadra in Austria – e non ho mai visto così tanti bambini che vogliono autografi,” ha concluso.

