Binotto: “Potevamo vincere 8 gare su 13”

Mattia Binotto ritiene che il 2022 della Ferrari sarebbe potuto essere migliore e ritiene che la Scuderia abbia pagato per lo sviluppo aggressivo del motore e di quanto sia complesso lavorare in modo efficiente entro il limite di budget. Mattia Binotto nega che la Ferrari abbia la macchina migliore e che la Red Bull sia più efficiente. Il capo della Scuderia sottolinea che sono alla pari e che il fattore circuito è quello che di solito fa pendere l’equilibrio.

Binotto pensa che la Ferrari avrebbe potuto vincere 8 dei 13 Gran Premi fin qui disputati

“Le macchine hanno praticamente la stessa velocità. Non si può dire che una macchina sia migliore dell’altra. Ci sono piste migliori per noi e altre in cui la Red Bull è avvantaggiata. Alla fine le configurazioni, gli esterni, le condizioni e la forma fisica dei piloti è ciò che è decisivo”, ha spiegato Binotto in dichiarazioni rilasciate ad Auto Motor und Sport.

Binotto riconosce che la Red Bull è stata più efficiente all’inizio della stagione, ma crede di aver recuperato terreno grazie alla sua nuova ala. “Questo vale anche per l’efficienza delle vetture. All’inizio della stagione la Red Bull era più brava. Avevano un alettone posteriore che era più efficiente quando veniva attivato il DRS. Abbiamo ridotto il deficit con una nuova ala. Le macchine sono molto diverse eppure raggiungiamo lo stesso obiettivo”, ha aggiunto il boss della Ferrari.

Binotto non crede che abbiano mancato di efficienza, poiché pensa che avessero la macchina per vincere otto delle 13 gare disputate finora. Tuttavia, i problemi li hanno sorpresi nei momenti peggiori.

“Su 13 gare ne abbiamo vinte solo quattro. La Red Bull è effettivamente più efficiente in questo senso. Ma avremmo potuto vincere otto volte senza i nostri problemi, quindi il bilancio sarebbe stato esattamente l’opposto. Sì, anche la Red Bull ha avuto problemi con l’affidabilità. Ma non hanno mai avuto problemi mentre erano in testa. Per noi, è sempre stato il contrario in Spagna, Azerbaigian e Francia”, ha spiegato.

Il boss della Ferrari crede di aver pagato il prezzo del grande balzo che hanno fatto, a suo avviso. “Quando si tratta di stabilità, paghiamo il prezzo del grande salto di sviluppo che abbiamo fatto. Ci sono molte più novità in relazione al nostro motore che in relazione a quello del nostro avversario. Abbiamo dovuto recuperare una grande differenza” ha dettagliato.

“Stiamo sicuramente pagandone il prezzo. Per noi era chiaro che dovevamo andare al limite. Non potevamo portare il nostro deficit in un’era in cui lo sviluppo del motore è congelato. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati erano molto ambiziosi. Non ho mai vissuto un salto così grande nei miei 27 anni alla Ferrari “, ha evidenziato.

Binotto elogia il salto per il contesto in cui l’hanno realizzato, con ore al banco prova e budget limitato, in svantaggio rispetto alla Honda. “È stato un risultato straordinario, soprattutto in un momento in cui le ore sul banco di prova sono limitate ed è esattamente ciò per cui paghiamo in termini di affidabilità. In un anno normale avremmo aumentato il tempo sul banco di prova e lanciato programmi paralleli per prestazioni e affidabilità. Questa volta non avevamo scelta”, ha detto.

Infine, Binotto parla di un ulteriore aggiornamento del motore quest’anno, di cui sperano di beneficiare nell’ultima metà della stagione con una nuova parte ibrida. “Stiamo lavorando per migliorare la parte ibrida per utilizzarla nella seconda parte di stagione. Lo chiamano jolly, ma io preferisco parlare di opportunità”, ha concluso Binotto.

