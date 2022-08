Stellantis e Politécnico de Coimbra insieme per la produzione di un EV

Stellantis e il Politecnico di Coimbra hanno firmato mercoledì un contratto per la produzione di un veicolo commerciale leggero elettrico a batteria, fino al 2025, con un investimento di 60 milioni di euro. Lo ha confermato nelle scorse ore l’istituto. Si tratta di un contratto consortile per l’agenda di mobilitazione “GreenAuto: Green Innovation for the Automotive Industry” del Recovery and Resilience Plan (PRR).

Stellantis: in Portogallo importante accordo per la produzione di veicolo commerciale elettrico

“L’obiettivo principale della firma del contratto è trasformare il settore automobilistico portoghese nell’ambito del passaggio ai veicoli a basse emissioni, creando le condizioni per avviare la produzione di un nuovo veicolo commerciale leggero elettrico a batteria, entro il 2025”, ha spiegato la direttrice dell’Istituto di ricerca applicata del Politecnico di Coimbra, Marta Henriques.

Secondo Marta Henriques, “l’investimento ammissibile per l’IPC [Istituto Politecnico di Coimbra] è di circa 610 mila euro”, con il progetto che ha anche l’obiettivo di “riunire gli interessi e i mezzi e coordinare le attività e le capacità complementari delle parti “, al fine di realizzare investimenti nel contesto dell’agenda di mobilitazione.

Il consorzio per questa agenda di mobilitazione è guidato da Stellantis e comprende 38 entità. Il coordinatore scientifico del progetto, per conto dell’IPC, è il professor Nuno Ferreira, dell’Instituto Superior de Engenharia.

All’inizio di luglio, in occasione del 60° anniversario dello stabilimento di Mangualde, l’amministratore delegato del gruppo automobilistico Stellantis, Carlos Tavares, ha dichiarato che era prevista la produzione di un veicolo elettrico.

“Quello che è ancora aperto oggi è la data in cui verrà attuato questo piano”, perché “ci sono ancora molte incognite sulla velocità con cui aumenteranno le vendite e la domanda di veicoli elettrici”, ha spiegato quel giorno.

Inaugurato nel 1962, il polo produttivo di Mangualde – la più antica fabbrica di automobili del Paese – ha raggiunto quest’anno il traguardo di un milione e mezzo di veicoli prodotti dalla sua fondazione (con 22 modelli diversi).

Ti potrebbe interessare: Stellantis e Renault: anche in Francia la situazione relativa alla produzione di auto si sta normalizzando