Stellantis e Renault: anche in Francia la situazione si sta normalizzando

Procede regolarmente la produzione negli stabilimenti francesi di Renault e Stellantis dopo le chiusure estive. Quanto meno la produzione sembra essere tornata ad un ritmo più normale rispetto allo scorso anno, quando le due importanti case automobilistiche hanno subito piccoli o lunghi stop e disagi dovuti alla mancanza di microchip dopo la chiusura per le vacanze estive.

In Francia Stellantis e Renault avviano la produzione dopo la pausa estiva senza problemi

Dopo le chiusure dovute alle annuali ferie estive, dunque la produzione continua come di consueto negli stabilimenti francesi di Renault e Stellantis. Secondo i portavoce dell’azienda, la situazione è migliore rispetto allo scorso agosto, quando è stato molto più difficile per loro rientrare dalle vacanze estive per difficoltà di approvvigionamento.

“La produzione continua normalmente”, ha affermato un portavoce di Renault, mentre un portavoce del gruppo Stellantis ha affermato: “I nostri stabilimenti di produzione francesi sono stati riavviati dopo la pausa estiva in mezzo a una carenza di semiconduttori ancora esistente che richiede il monitoraggio quotidiano dei nostri team”.

Lo scorso mese di luglio, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha espresso cautela riguardo alla carenza di semiconduttori che colpisce l’industria automobilistica, affermando che la produzione non raggiungerà il livello pre-pandemia prima della fine del 2023, come riporta anche la Reuters.

Vedremo dunque come si evolverà la situazione nelle prossime settimane e se davvero ormai la carenza di semiconduttori è stata messa definitivamente alle spalle dall’industria automobilistica. Anche in Italia sembra che le fabbriche del gruppo Stellantis abbiano ripreso a lavorare senza problemi dopo le ferie estive.

