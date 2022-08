La nuova Citroen C3: ecco quando sarà presentata

Dopo numerose anteprime, la nuova Citroën C3 sarà finalmente lanciata nel mercato brasiliano. L’appuntamento è stato fissato dal gruppo Stellantis per il prossimo 30 agosto. Prodotta presso il Porto Real Automotive Center (RJ), il marchio afferma che la C3 sarà venduta in diverse versioni, motori e cambi. Inoltre sarà possibile personalizzarlo, includendo opzioni di colore, oltre al soffitto bitono.

Nuova Citroen C3: Stellantis ha ufficialmente confermato la presentazione per il prossimo 30 agosto

La nuova Citroen C3 viene commercializzata anche in India già da qualche tempo. In America Latina la vettura però subirà alcuni cambiamenti rispetto al modello indiano. Inoltre la maggior parte dei componenti di questa auto saranno prodotti in loco per ridurre i costi di produzione e garantire prezzi molto competitivi.

Quello della nuova Citroen C3 è uno dei lanci più attesi di questo 2022 in Brasile. Il gruppo Stellantis punta forte su questo modello per aumentare le sue quote di mercato e per far crescere ancora il marchio Citroen che già nel 2022 è uno di quelli che cresce maggiormente in quel mercato insieme alla sorella Peugeot.

Vedremo dunque quale sarà l’accoglienza che la nuova Citroen C3 riceverà dai brasiliani e quali novità saranno rese note in sede di presentazione di questo veicolo che il prossimo 30 agosto sarà presentata online sul canale YouTube ufficiale di Citroen alla presenza dei vertici del marchio transalpino e anche del gruppo Stellantis.

Ricordiamo infine che questa non sarà l’ultima novità di Citroen per l’America Latina. La casa francese sta lavorando già anche su altri modelli che saranno lanciati nei prossimi anni a cominciare da una berlina di segmento C che è stata avvistata proprio di recente in strada in Brasile in versione prototipo camuffato.

