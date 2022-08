Landtrek sarà un pick-up Fiat e non una Peugeot in Brasile

Importante cambiamento nei piani di Stellantis per il Brasile: il pickup Landtrek sarà lanciato dal marchio Fiat e non da Peugeot, come previsto. La notizia è stata data dalla giornalista Freire Neto, del canale Motores e Ação, su YouTube.

In Brasile dicono che il pickup Landtrek non sarà marchiato Peugeot ma Fiat

Secondo Freire Neto, una fonte ha confermato che il pickup Landtrek sarà venduto in più di 500 concessionarie Fiat in Brasile e che la novità è in fase di test e preparata dall’ingegneria Stellantis per il mercato brasiliano. Il pickup sarà prodotto in Uruguay da Nordex.

Con il cambio di strategia, Fiat Landtrek inseguirà il leader nel segmento dei pickup medi, il Toyota Hilux. Fiat avrà così la linea di pickup più completa del Brasile: piccolo (Strada), medio (Toro) e grande (Landtrek). Fiat già adesso guida le categorie dei pickup con Strada e Toro.

Secondo il canale Motores e Ação, la fonte ha informato che la Fiat Landtrek avrà una sola versione del motore, che sarà un turbodiesel da oltre 220 CV. Il prezzo dovrebbe essere compreso tra R$ 250 mila e R$ 290 mila.

Questo cambiamento di piani deriva dal fatto che Fiat ha già una rete specializzata nella vendita di pickup mentre per quanto riguarda Peugeot sarà posizionata in Brasile come marchio di veicoli più trendy ed elettrificati. L’ingresso del pickup Landtrek, quindi, richiederebbe molto lavoro per convincere i clienti.

Il cambio di marca tra pickup è comune all’interno di Stellantis (come lo era con la vecchia FCA). In Messico, ad esempio, i pickup Fiat Strada e Fiat Toro vengono venduti come Ram 700 e Ram 1000. Pertanto, l’arrivo del Fiat Landtrek non sarà un’operazione senza precedenti all’interno del gruppo automobilistico.

Qui vi mostriamo un render di qualche tempo fa realizzato dal designer Kleber Silva che aveva già ipotizzato l’aspetto di una versione Fiat del famoso pickup della casa automobilistica del Leone.

