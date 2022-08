Marko: “Ferrari un po’ più forte di noi? Non la vedo così”

Red Bull e Ferrari sono state un passo avanti rispetto al resto delle squadre dall’inizio della stagione. Helmut Marko, advisor della Red Bull, sottolinea che la parità tra i due è massima e nega che la scuderia del cavallino rampante sia più forte.

Marko esclude che le Ferrari siano più forti della Red Bull quest’anno

“Ferrari un po’ più forti di noi? Non la vedo così “, ha detto Marko. “Siamo sempre stati alla pari, tranne che a Barcellona. Molte volte è stata la forma della giornata a decidere chi era in vantaggio, a parte problemi strategici o tecnici che nel nostro caso sono molto meno frequenti”, ha aggiunto.

Il consulente della Red Bull riconosce che in termini di giri veloci la Ferrari è stata superiore, ma minimizza il fatto. “Solo in un giro, nel giro veloce, potremmo avere una piccola differenza con loro”, ha sottolineato. “Leclerc ha firmato tante pole quante vittorie abbiamo noi in questa stagione, ma la pole non dice molto “, ha spiegato.

“Quando non puoi più sorpassare in una gara, non è più un criterio così importante, è importante solo su piste come Monte Carlo o Singapore”, ha sottolineato. Marko afferma che in un Gran Premio come quello di Francia Verstappen è stato il pilota più veloce, il che conferma che la Ferrari non è superiore a loro. “L’importante è poter andare veloci in gara senza sovraccaricare le gomme, senza stressarle troppo. E devo dire che non sono affatto d’accordo sul fatto che la Ferrari sia superiore a noi”.

“A Le Castellet, Max è stato il più veloce in gara. Se fai 10 giri e sei a meno di un secondo, significa che sei il più veloce, la RB18 è stata l’auto più veloce in gara”, ha detto.

L’austriaco ritiene che la parità in questa stagione tra le due squadre sia massima e spiega che nemmeno gli aggiornamenti fanno la differenza. “L’andamento di questa parte di stagione è stato un monito: tutto dipende dalla giornata e dagli aggiornamenti , che hanno sempre un effetto particolare per una o due gare, ma anche questi non hanno avuto cambiamenti significativi nelle prestazioni”, ha dichiarato per concludere.

