Fiat annuncia un nuovo ambasciatore in Spagna

Per la prima volta nella storia, Fiat avrà un ambasciatore spagnolo per la Spagna. Il brand italiano ha scelto lo scultore e artista Eladio de Mora (Mora, Toledo, 1960), artisticamente noto come dEmo, affinché lui e le sue opere supportino l’immagine del marchio nel mercato. La decisione non è casuale e coincide con l’ inizio della produzione del primo veicolo a marchio Fiat in Spagna, sotto l’egida del gruppo Stellantis.

Per la prima volta nella storia, Fiat avrà un ambasciatore spagnolo per la Spagna

Nella presentazione del nuovo ambassador, Alejandro Noriega, direttore dei marchi Fiat e Abarth per la Penisola, ha evidenziato che Fiat è tornata a produrre veicoli in Spagna, per la prima volta con il proprio marchio, così che in qualche modo il marchio italiano ora unisce l’universalità dei suoi modelli con la filosofia e il gusto per gli autoctoni degli spagnoli.

Il 9 luglio è iniziata, nello stabilimento Stellantis di Vigo, la produzione del furgone leggero Fiat Dobló, le prime unità a trazione 100% elettrica. Il nuovo Dobló si unisce alla catena di montaggio dello stabilimento galiziano con Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo e persino una versione per Toyota. Per decenni Seat ha prodotto modelli Fiat, su licenza e con il marchio spagnolo, tra cui anche la 600 e la 127.

L’artista dEmo ha in comune con Fiat la vocazione urbana delle sue opere che sono state esposte o sono tuttora esposte in mostre o all’aperto a Madrid, Valencia, Gijón, Guadalajara, Vienna, Londra, New York, Parigi, Città del Messico, L’Avana, alcune stabilmente e altre in maniera temporanea. A Madrid è possibile vedere alcune delle sue opere. Gli orsetti gommosi all’ingresso di Ifema o la gigantesca rana situata sul Paseo de Recoletos, vicino a Plaza de Colón.

Ti potrebbe interessare: Fiat Fastback: ecco il SUV coupé nelle prime foto dal vivo in strada