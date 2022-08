Peugeot e-408 condividerà la tecnologia con la DS 4 E-Tense

Peugeot ha dato il via libera alla commercializzazione di una variante 100% elettrica della nuova 408. La Peugeot e-408 sarà pronta per sbarcare nelle concessionarie entro il 2025. SI tratterà di un modello che prenderà le distanze dalla e-308 condividendo tecnologia con il futuro DS 4 E-Tense.

Entro il 2024 assisteremo al debutto della nuova Peugeot e-408

Peugeot non aveva in programma lo sviluppo di una variante elettrica della 408. Inizialmente questo modello, conosciuto internamente con il codice P54, era concepito esclusivamente con motori a combustione interna. SI pensava che avrebbe potuto offrire esclusivamente una meccanica elettrificata. Tuttavia, alla fine del convulso anno 2020, tutto è cambiato.

La nuova leadership del marchio francese ha indirizzato la maggior parte delle risorse disponibili per accelerare il processo di transizione all’auto elettrica. Per questo motivo è stato escluso lo sviluppo di una variante PSE della 408. Al contrario, ci sarà una Peugeot e-408. Questo modello, nonostante quanto ci si potrebbe aspettare, non sarà correlato alla Peugeot e-308.

Il 308 elettrico sarà dotato di un motore da 115 kW (156 CV) e avrà un’autonomia di 400 chilometri. Inoltre, utilizzerà batterie firmate dal produttore cinese CATL. La nuova e-408 condividerà la tecnologia con la DS 4 E-Tense. Sotto il cofano ci sarà un nuovo motore Nidec M3 da 150 kW (204 CV) . E per quanto riguarda la batteria, sarà prodotta da ACC in Francia a partire dalla fine del prossimo anno.

Ufficialmente non c’è ancora una data per il lancio della nuova Peugeot e-408. La stessa Peugeot ha fatto notare durante la presentazione della 408 che la variante elettrica arriverà più tardi. Le ultime informazioni dalla Francia indicano che Peugeot ha fissato l’anno 2024 come scadenza per il lancio.

Il processo di produzione in serie del nuovo 408 sarà effettuato negli stabilimenti che Stellantis possiede a Mulhouse (Francia). Pertanto, è prevedibile che in detto stabilimento venga prodotta anche la variante elettrica.

