Alfa Romeo: 1,3% di quota di mercato a luglio in Italia

In uno scenario di mercato particolarmente complesso, Alfa Romeo è assoluta protagonista in Italia con risultati commerciali particolarmente significativi. A luglio, il Biscione ha conquistato una quota pari all’1,3%, in sensibile crescita sia rispetto al mese precedente che rispetto a luglio 2021.

Un segnale particolarmente forte arriva dal nuovo Alfa Romeo Tonale, il primo C-SUV nella storia del marchio di Arese e il primo modello elettrificato che segna la Metamorfosi del marchio. Solo a luglio, infatti, il nuovo modello ha registrato oltre 4500 ordini, conquistando il pubblico con le versioni Hybrid da 130 e 160 CV e quella diesel lanciata di recente.

Alfa Romeo: luglio si è concluso con una quota di mercato pari all’1,3%

Il successo commerciale del Tonale riguarda anche il comparto B2B, grazie anche all’introduzione – accanto alle apprezzate versioni Hybrid – del propulsore diesel da 1.6 litri da 130 CV abbinato al nuovo cambio automatico TCT a doppia frizione a 6 marce che ne esalta le doti dinamiche e il piacere di guida, riducendo i consumi.

La gamma del SUV di segmento C strizza l’occhio anche alla clientela business di questa categoria di veicoli nella fascia premium. È capace di rispondere a ogni esigenza dei fleet manager, offrendo anche l’inimitabile appeal dello storico marchio milanese.

Alfa Romeo è pronta ad affrontare gli ultimi mesi dell’anno con l’intera gamma dell’Alfa Romeo Tonale accanto a quelle delle Giulia e Stelvio. In aggiunta, il costruttore italiano vanta standard qualitativi elevatissimi, sia come prodotto che come esperienza d’acquisto premium (inclusi i servizi post-vendita).

Tutto ciò concorre a consolidare il legame viscerale con la Tribe Alfa Romeo, dove oltre il 75% è composto da nuovi clienti, a dimostrazione che la strada del cambiamento intrapresa sia quella giusta.

Raffaele Russo, country manager di Alfa Romeo Italia, ha detto che queste performance commerciali consolidano il percorso di metamorfosi di Alfa Romeo. Non si tratta soltanto di apprezzamento verso il Tonale, né di semplice ma importante incremento dei volumi.

Russo ha sottolineato altri parametri verso i quali nutrono grandi aspettative e a cui prestano grande attenzione. I profitti del Biscione sono raddoppiati rispetto al primo semestre dello scorso anno mentre la soddisfazione dei clienti è in costante aumento.

È un risultato frutto di un grande lavoro di squadra, a ogni livello, per soddisfare le esigenze e le aspettative della Tribe. Oggi, la tribù di appassionati Alfa Romeo cresce costantemente e guidare un’Alfa è sempre più gratificante.