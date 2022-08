Leclerc: “Red Bull ha scelto bene le gomme, non c’è molto altro da dire”

La Ferrari ha perso una grande occasione per avvicinarsi alla Red Bull nel Mondiale. Il team italiano ha commesso un errore con la strategia di Charles Leclerc e il pilota monegasco è riuscito a finire solo sesto, con tre pit stop. Charles Leclerc è partito terzo nel Gran Premio d’Ungheria e ha avuto una buona opportunità per invertire la situazione dopo la gara in Francia, poiché il suo rivale più vicino, Max Verstappen, è partito decimo.

Leclerc non nasconde la propria delusione

Il monegasco è stato competitivo nelle prime fasi ed è arrivato a guidare la gara. Prima ha superato Russell in pista e poi una brutta sosta del suo compagno di squadra, Carlos Sainz, lo ha lasciato in testa alla corsa.

Ma Max Verstappen ha messo in scena una grande rimonta, è andato avanti per fare un secondo stop prima del previsto e ha montato un secondo gioco mediatico. Una prestazione che ha portato la Ferrari a fermare anche Leclerc, ma il monegasco non aveva più gomme medie ed è stato costretto a montare duro, cosa che ha condannato la sua carriera.

“Abbiamo fatto solo cinque o sei giri con la gomma dura perché non era guidabile mi sentivo bene con la media”, ha detto Leclerc. Dopo aver completato alcuni giri con le gomme dure e Verstappen lo ha sorpassato in pista in due occasioni – l’olandese ha avuto un testacoda – Leclerc è rientrato ai box, questa volta per uscire con le morbide. Una terza sosta che lo ha relegato in sesta posizione.

“Abbiamo preso una decisione diversa, dobbiamo analizzarla”, ha commentato. “La Red Bull ha scelto bene le gomme, non c’è molto altro da dire “, ha aggiunto per chiudere. Si chiude così un Gran Premio in cui Leclerc e Ferrari avrebbero potuto accorciare le distanze con Verstappen e Red Bull con l’olandese che aumenta il suo vantaggio nel Mondiale per un errore strategico della Scudería. Dopo l’Ungheria, Verstappen guida già Leclerc di 80 punti.

