Stellantis, Tavares: “Sfidiamo Tesla e Volkswagen”

Stellantis è sul punto di approcciarsi con uno spirito nuovo al secondo semestre del 2022. Certo, il conglomerato nato nel 2021 dalla fusione tra FCA e PSA ha ottenuto dati positivi nella prima metà dell’anno che dovrebbero appagare i dirigenti in ottica futura, tuttavia lo stesso gruppo italo francese ha deciso di correggere verso il basso alcune stime per le vendite globali. Allo stato attuale, in territorio nordamericano si paventa una flessione dell’8 per cento e del 12 per cento nell’area Enlarged Europe, mentre rimangono stabili le stime in Cina e Sud America.

Stellantis: guanto di sfida a Volkswagen e Tesla

Carlos Tavares ha evidenziato come in un contesto globale complesso vadano avanti lungo la strada del Dare Forward 2030, realizzando performance fuori dalla media e trasformando in realtà la loro ambiziosa strategia di elettrificazione. Insieme alla resilienza, l’agilità e lo spirito imprenditoriale dello staff e grazie anche ai partner innovativi, stanno convertendo la società in un gigante tecnologico di mobilità sostenibilità, orientato al domani.

Il tempo ci dirà se Stellantis avrà o meno la capacità di fronteggiare le restrizioni provocate dal conflitto bellico in Ucraina, dalla carenza di semiconduttori e da eventuali risalite dei contagi da Covid-19. A tal riguardo, avrà il compito di tenere sotto controllo la voce dei costi, che, nel primo semestre del 2022, hanno condotto la società a risparmiare in totale 487 milioni di euro nel Vecchio Continente tra ristrutturazioni e ulteriori spese inerenti alla riorganizzazione delle attività della rete di concessionari. Le ambizioni della compagnia sono ben definite, così come i punti di riferimento.

Il colosso dell’automotive punta solo all’eccellenza e, dunque, pensa a sfidare le realtà leader in circolazione. Sulla scena continentale hanno lo stesso trend di crescita di Tesla e adesso il gruppo Volkswagen sente il loro fiato sul collo, ha concluso l’amministratore delegato. Nell’ultimo report diffuso da Jato Dynamics, VW ha conservato la leadership a livello di conglomerato, ma non ha occupato nessuna delle tre posizioni dei modelli best seller in Europa. Un podio a forti tinte Stellantis, che ha piazzato al primo posto la Peugeot 208 e al terzo la Opel Corsa, con la Fiat-Abarth 500 subito alle spalle.