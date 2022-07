Fiat 500 elettrica: Tavares conferma che sarà venduta negli USA

Il numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares ieri ha confermato che Fiat 500 elettrica sarà venduta anche nel mercato auto degli Stati Uniti. La notizia era già nell’aria da tempo. Lo stesso Tavares nei mesi scorsi aveva confermato che il marchio Fiat non avrebbe detto addio agli USA nonostante attualmente sia presente con un solo modello e cioè con la Fiat 500X.

Negli USA a breve arriverà anche la nuova Fiat 500 elettrica, lo ha confermato Carlos Tavares

Fiat 500 elettrica sta andando bene in tutti i mercati in cui viene proposta. In molti di essi la city car elettrica della principale casa automobilistica italiana risulta essere l’auto elettrica al 100 per cento più venduta in assoluto. La vettura viene prodotta solo ed esclusivamente nello stabilimento Stellantis di Mirafiori dove sarà costruita anche la prossima generazione a partire dal 2027 come confermato nei mesi scorsi dal CEO Olivier Francois e dal numero uno di Stellantis Carlos Tavares.

Fiat 500 elettrica dunque si aggiungerà a Fiat 500X ma probabilmente non sarà l’unica auto che arricchirà la gamma di Fiat negli USA nei prossimi anni. Si dice infatti che almeno un paio dei futuri nuovi modelli della casa automobilistica italiana abbiamo le carte in regola per fare bene in quel mercato e sicuramente saranno proposti anche in Nord America nel corso dei prossimi anni.

Probabilmente Fiat si riposizionerà negli USA come casa automobilistica di auto elettriche dato che nei prossimi anni il brand italiano punterà forte su questo tipo di auto con l’obiettivo di diventare una sorta di Tesla dei segmenti più popolari del mercato. Vedremo dunque che notizie arriveranno in proposito nei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada 2023: il pick-up compatto della casa italiana diventa ancora più moderno