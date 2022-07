Alfa Romeo F1 team Orlen: in Ungheria per ritrovare lo slancio perso

Alfa Romeo F1 team Orlen si prepara per il weekend del Gran Premio di Formula 1 di Ungheria che si correrà nel circuito dell’Hungaroring a Budapest. Nelle scorse ore i due piloti della scuderia Bottas e Zhou e il team principal della scuderia del Biscione Frederic Vasseur hanno rilasciato interessanti dichiarazioni a proposito di questo nuovo Gran Premio che si correrà domenica.

Alfa Romeo F1 team: le dichiarazioni di Vasseur, Bottas e Zhou

Frederic Vasseur ha dichiarato: “La prima parte della stagione si conclude questo fine settimana e possiamo tracciare un primo bilancio per Alfa Romeo F1 team Orlen è stato un anno emozionante finora, con alti e bassi, e il nostro obiettivo principale in questo fine settimana, come sempre, è fare un buon risultato e portare a casa punti importanti, che ci sono mancati per un po’ di gare adesso.”

“Abbiamo faticato più del previsto in Francia e, dato che le condizioni probabilmente saranno simili all’Hungaroring, è stato fondamentale analizzare cosa non ha funzionato per essere preparati per il prossimo fine settimana. Sono fiducioso che potremo ritrovare il nostro slancio e dirigerci verso la pausa estiva con un risultato positivo per noi e per il team di ritorno in fabbrica”.

Anche Valtteri Bottas ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del GP di Ungheria. “La presenza di gare consecutive ci offre la possibilità di riprenderci subito dal duro weekend trascorso in Francia, dove nulla sembrava andare a nostro favore. Mi è piaciuto correre all’Hugaroring in passato, essendo stato anche sul podio qui due volte in precedenza, e non vedo l’ora di tornare in azione in pista.

“I fan sono sempre appassionati e accoglienti qui, e sarebbe bello organizzare un bello spettacolo per loro prima della pausa estiva. La squadra ha lavorato molto duramente in questi ultimi giorni per trovare una soluzione alle nostre lotte lo scorso fine settimana e, insieme ad alcuni aggiornamenti, speriamo di poter lottare per i punti a centrocampo”.

Infine ha parlato anche il giovane pilota cinese Guanyu Zhou: “La prima metà della mia stagione da rookie sta per finire questo fine settimana e posso dire di aver imparato molto nei mesi dal mio debutto in Bahrain. Abbiamo avuto dei buoni risultati, ma ho fame di più. La gara del Paul Ricard è stata dura per noi e ancora una volta ci ha impedito di segnare punti.”

“Sono contento di essere già tornato a correre. Ho già corso in Ungheria e non vedo l’ora di farlo di nuovo questo fine settimana. La competizione sarà dura, come al solito, ma speriamo di poter unire i nostri sforzi e tirare fuori una buona prestazione per rimetterci al posto a cui apparteniamo”.

