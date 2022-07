Stellantis: risultati record nel primo semestre del 2022

Il piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis procede a pieno ritmo, sostenuto da profitti record e dall’impennata delle vendite di veicoli a basse emissioni (Low Emission Vehicle – LEV), che includono veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in e a celle a combustibile.

L’azienda si è posizionata al secondo posto nel mercato UE30 per vendite di BEV e LEV (con un divario inferiore a 1000 veicoli rispetto al leader dei LEV) e al terzo posto nel mercato statunitense per vendite di LEV.

Stellantis: le vendite di BEV in tutto il mondo sono aumentate di quasi il 50%

Le immatricolazioni di BEV a livello globale sono aumentate di quasi il 50% su base annua, raggiungendo le 136.000 unità nel primo semestre. L’azienda offre attualmente 20 veicoli elettrici a batteria mentre altri 28 modelli saranno lanciati entro il 2024.

Confermate le ubicazioni delle cinque Gigafactory (tre in Europa e due in Nord America), in collaborazione con Automotive Cells Company, Samsung SDI e LG Energy Solution, e rafforzata la fornitura di idrossido di litio a basso contenuto di carbonio con la sottoscrizione di accordi con Vulcan Energy e Controlled Thermal Resources, rispettivamente in Europa e in Nord America.

Stellantis ha confermato anche la sua leadership nel settore della mobilità globale con l’acquisizione di Share Now. Questa nuova mossa posiziona Free2Move come leader mondiale della mobilità con oltre 6 milioni di clienti in tutto il mondo.

Proseguendo, il gruppo automobilistico italo-francese ha annunciato accordi globali pluriennali con Amazon e Qualcomm che trasformeranno l’esperienza a bordo dei veicoli per milioni di clienti.

In Nord America, Stellantis ha ottenuto profitti record, con un margine di risultato operativo rettificato (AOI) del 18,1%. La quota di mercato è aumentata di 40 punti base su base annua, raggiungendo l’11,3%, con la quota statunitense in aumento di 50 punti base, raggiungendo l’11,7%.

La Jeep Wrangler 4xe rimane il veicolo ibrido plug-in più venduto negli Stati Uniti con 19.000 esemplari venduti nei primi sei mesi del 2022, in crescita del 55% su base annua. La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe è in arrivo nelle concessionarie e presto verrà seguita dalle nuove Wagoneer L e Grand Wagoneer L alla fine del 2022.

Successo in Europa per Fiat, Jeep e Peugeot

In Enlarged Europe, Stellantis ha raggiunto un margine AOI del 10,4% con un incremento di 160 punti base. La nuova Fiat 500 Elettrica è stata l’auto elettrica più venduta in Germania e in Italia mentre la Peugeot e-208 è stata il BEV più venduto in Francia.

Jeep Compass e Renegade sono state il primo e il secondo LEV più vendute in Italia. Infine, Peugeot 208, Opel Corsa, Citroën C3, Fiat Panda e Fiat 500 sono cinque dei 10 veicoli più venduti nella zona UE30.

Tutte e tre le regioni hanno raggiunto margini AOI a due cifre. In Sud America è più che triplicato l’AOI a 1 miliardo di euro, con un margine del 13,9%. Leader di mercato nella regione con una quota del 23,5%.

Fiat è stato il marchio più venduto nella regione mentre Jeep è il marchio di SUV più venduto in Brasile. In Medio Oriente e Africa, il margine AOI ha raggiunto un record del 15,5% con un incremento di 580 punti base e un AOI di 472 milioni di euro.

La quota di mercato è cresciuta di 20 punti base, raggiungendo l’11,9%. In Cina, India e Asia-Pacifico, il margine AOI è stato del 13,4%, con AOI in crescita del 40% a 289 milioni di euro. In India sono state lanciate le nuove Jeep Meridian e Citroën C3 mentre le consegne sono iniziate rispettivamente a giugno e luglio.

Maserati ha conquistato un margine AOI del 6,6%, in crescita di 330 punti base. L’AOI è più che raddoppiato, raggiungendo i 62 milioni di euro.

Dodge, Jeep e Ram sveleranno interessanti novità nei prossimi mesi

Stellantis ha annunciato che Dodge, Jeep e Ram sveleranno novità sulle proprie strategie di elettrificazione. In particolare, il 16 e 17 agosto si terrà l’evento Gateway Muscle and Future Muscle Reveals as part of Dodge Speed Week, a settembre il Jeep 4xe Day, il 3 novembre saranno annuncati consegne e ricavi del terzo trimestre 2022 mentre a novembre si terrà l’evento Ram Revolution.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis ha detto che, in un contesto globale complesso, il gruppo prosegue sulla strada del piano “Dare Forward”, ottenendo prestazioni fuori dal comune e attuando la sua ambiziosa strategia di elettrificazione.

Insieme alla resilienza, all’agilità e alla mentalità imprenditoriale delle persone e grazie anche ai partner innovativi, Stellantis si sta trasformando in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile e pronta per il futuro. Tavares ha espresso il suo sincero apprezzamento a tutti i dipendenti di per l’impegno profuso e il contributo dato per il raggiungimento di questi risultati.