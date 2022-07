Ferrari: come potrebbe essere la prima elettrica [VIDEO]

La Ferrari ha già ben delineato quali saranno gli sviluppi del proprio piano industriale e li ha illustrati al Capital Markets Day, andato in scena in occasione del 75esimo anniversario del marchio a Maranello. Un ruolo da protagonista assoluto lo ricoprirà l’alimentazione elettrica e di certo non c’è da sorprendersi. Perché le istituzioni politiche europee hanno fornito indicazioni ben precise e qualunque Costruttore – che lo voglia o no, ha poca importanza – dovrà adeguarsi.

Come ha dichiarato il presidente della società, John Elkann, oggi si gettano le basi per costruire il domani. Il programma dei prossimi quattro anni mira al lancio di diverse nuove proposte commerciali, tra cui il primo sport utility (il Purosangue), e l’esordio della prima full electric della storia.

Ferrari elettrica: un video prova a immaginare come sarà

Il motore elettrico sarà fabbricato internamente presso il nuovo e-building in fase di costruzione presso la storica sede della Ferrari, dove si assembleranno anche le batterie con componenti forniti da 4 differenti fornitori. La Rossa non si volta indietro, poiché è tutta focalizzata sulle sfide del futuro, compresa la variabile idrogeno.

La mission è di rivelarsi all’avanguardia da ogni punto di vista, senza però mai venire meno ai valori fondanti. Prova evidente ne è la politica adottata sulla guida autonoma, che si fermerà al livello 2+. L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha spiegato a chiare lettere che il piacere al volante rimarrà uno dei valori cardine del portafoglio. Tra appena 3 anni potrebbe dunque capitare di veder sfrecciare una silenziosissima Ferrari.

Le sensazioni sarebbero strane dall’esterno, figurarsi per la clientela di vecchia data, abituata al sound e all’erogazione tipica dei V8 del Cavallino. L’uscita è prevista per il 2025, ma già da ora si sprecano le indiscrezioni sull’esemplare. Non vi sono dettagli sulla potenza o l’autonomia, ma è altamente probabile l’adozione di un look avveniristico, tipo quello visibile nel video sottostante

I “capoccia” della società desiderano stare sul pezzo, senza però tagliare di netto i ponti col passato. Da una parte si cercherà di abbracciare il cambiamento, dall’altro di accontentare i fedelissimi di lungo corso. Si ricorrerà in modo significativo ai materiali ecosostenibili e, al contempo, verrà prestata la massima attenzione all’aspetto aerodinamico.