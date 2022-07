Alfa Romeo Giulia: eccola con i nuovi fari a LED

Circa cinque mesi dopo che la prima immagine delle nuove ottiche a LED, che caratterizzeranno i nuovi fari del leggero facelift che interesserà le Alfa Romeo Giulia e Stelvio, veniva pubblicata dall’account Instagram di alfaromeo.ita, anche adesso lo stesso profilo attivo sul noto social ha pubblicato una nuova immagine che ritrae stavolta la primissima immagine della nuova Giulia sulla quale sono stati installati già i nuovi fari.

Nello specifico, queste immagini ritraggono un’Alfa Romeo Giulia della Polizia di Stato all’interno di una rimessa: la berlina adotta già le nuove ottiche e praticamente nient’altro che possa differenziarla dall’attuale generazione della Giulia del Biscione. D’altronde era già evidente che le modifiche apportate allo stile sarebbero risultate poche, se non completamente relegate proprio all’adozione dei nuovi fari e all’introduzione di qualche piccolo dettaglio differente nelle prese d’aria che compongono il Trilobo del paraurti anteriore.

L’Alfa Romeo Giulia (e anche lo Stelvio) cambierà pochissimo anche dentro

È importante sottolineare che i fari già installati su questa Alfa Romeo Giulia sono in gran parte identici a quelli montati sulla Stelvio delle immagini trapelate dall’interno dello stabilimento di Cassino, e poi apparsi anche sui muletti camuffati avvistati su strada.

Questa Alfa Romeo Giulia, specificamente realizzata per la Polizia di Stato, adotta anche una coppia di fendinebbia circolari incorporati agli estremi della presa d’aria del paraurti anteriore. Cosa che già accade per le varianti di Giulia negli allestimenti entry-level che vengono già già offerti con questi fendinebbia, che non sono presenti sui modelli di Giulia attualmente utilizzati dalle Forze di Polizia italiane. Si può notare come anche la livrea adottata dalla Polizia di Stato è stata aggiornata rispetto a quella attuale con le alterazioni più notevoli che sono le sezioni bianche ridisegnate che attraversano il cofano motore e contrastano con strisce blu, verdi e rosse.

Non sono noti ulteriori dettagli sull’Alfa Romeo Giulia interessata da questo facelift, incluso quando potrebbe arrivare sul mercato, anche se potremmo vederla già entro la fine di quest’anno per essere poi proposta come MY 2023. Pare invece impossibile che Alfa Romeo aggiorni anche la fascia posteriore con nuovi fanali posteriori completi di diverse firme a LED. In ogni caso, qualche altra novità si ravviserà anche all’interno con l’introduzione di un virtual cockpit derivato da quello già a disposizione sull’Alfa Romeo Tonale e una nuova impostazione dello schermo destinato al navigatore e all’infotainment, senza comunque stravolgere l’impostazione dell’abitacolo che rimarrà tale. Per ciò che riguarda i propulsori, dovrebbero rimanere le attuali possibilità già a disposizione del listino sebbene potrebbe anche essere introdotta qualche forma di ibrido leggero.

Foto, Instagram / Alfaromeo.ita