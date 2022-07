F1, GP della Francia: Leclerc out, vince Verstappen

Max Verstappen vince il GP della Francia, corso sul circuito di Paul Ricard. Il pilota della Red Bull torna al trionfo, dopo gli ultimi successi conseguiti dalle Ferrari, e allunga notevolmente in classifica su Charles Leclerc, costretto al ritiro. In seconda e terza posizione chiudono rispettivamente le Mercedes di Lewis Hamilton (al 300° GP in carriera) e George Russell.

Ottimo quinto posto per Carlos Sainz, il quale era dovuto partire dal fondo della griglia, dopo il necessario cambio di motore stabilito per questo week-end, a causa dell’incendio scoppiato nel precedente Grand Prix. Davanti allo spagnolo l’altra RB16 di Sergio Perez, mentre seguono, nell’ordine, Fernando Alonso, Lando Norris, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo e Lance Stroll. Per quanto riguarda le Alfa Romeo, non arrivano punti da nessuna delle due vetture: se Valtteri Bottas chiude in 14esima posizione, Guanyu Zhou deve sventolare bandiera bianca, tradito da un problema tecnico.

GP della Francia: testacoda Leclerc e Verstappen è ancora più lontano

Reduce dalla pole position conquistata ieri, Charles Leclerc si approcciava al GP della Francia sotto le premesse ideali. Complice l’ottimo lavoro di team svolto dal compagno di paddock Carlos Sainz era riuscito a registrare il miglior tempo. Al comando delle operazioni, il 24enne monegasco stava dettando legge, finché, al giro numero 17, non è andato in testacoda, mandando la sua F1-75 a sbattere contro le barriere.

Al momento dell’errore stava spingendo al massimo per cercare di mantenere alto il vantaggio su Verstappen, il quale aveva da poco effettuato la sua prima sosta ai box di giornata e puntava a superarlo mediante la strategia. Dalle immagini sembra che si sia trattato di un “semplice” errore di guida, ma via radio Leclerc ha lamentato problemi all’acceleratore, rimasto a suo avviso aperto troppo a lungo. Di sicuro, è un colpo tremendo alle ambizioni iridate dell’alfiere #16.

All’appuntamento aveva 38 punti da recuperare sul campione in carica e ora il gap aumenta. Attualmente Verstappen occupa la prima posizione della graduatoria con 233 punti, seguito da Leclerc con 170 e Perez con 163. Poi Sainz con 144 punti, Russell con 143, Hamilton con 127, Norris con 70, Ocon con 56, Bottas con 46 e Alonso con 37. A livello di Costruttori la Red Bull è leader con 396 punti, poi la Ferrari con 314 e la Mercedes con 260; sesta l’Alfa Romeo con 51.