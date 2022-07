Leclerc si aspetta una gara difficile: “La Red Bull sembra molto veloce”

Le statistiche parlano chiaro: il Gran Premio di Francia è sempre stato vinto da chi ha ottenuto la pole position sin dal suo ritorno nel 2018. Eppure il poleman Charles Leclerc non si aspetta di avere vita facile durante la gara di domenica.

Leclerc nonostante la pole pensa che sarà davvero difficile superare oggi la Red Bull in gara

“Penso che sarà difficile, perché sì, i ragazzi della Red Bull sembrano essere molto, molto veloci nelle simulazioni di gara che hanno fatto ieri. Quindi abbiamo lavorato un po’ sulla macchina per la gara”, dice Leclerc durante la conferenza stampa dopo le qualifiche.

Leclerc deve la sua pole in parte al compagno di squadra Carlos Sainz, che gli ha dato una scia nella Q3. Lo spagnolo partirà dall’ultima fila domenica dopo la penalizzazione in griglia, quindi Leclerc dovrà difendersi da solo dai piloti della Red Bull.

Le temperature calde al Paul Ricard causano un elevato degrado degli pneumatici, qualcosa che la Ferrari ha affrontato bene in Austria. Resta da vedere se sarà così anche questo fine settimana, dato che Max Verstappen sembrava forte nei long run.

“Speriamo che domani andrà meglio per noi. Ma la gestione delle gomme sarà una cosa importante. Siamo stati bravi in ​​Austria, ieri abbiamo faticato un po’ di più, ma penso che abbiamo fatto un significativo passo avanti nelle prestazioni rispetto a ieri, quindi speriamo di poterlo mostrare in gara”, ha detto il pilota Ferrari. Vedremo se la scuderia del cavallino rampante riuscirà a stupire tutti ottenendo la terza vittoria consecutiva dopo quella di Sainz a Silverstone e quella di Leclerc in Austria.

