Stellantis Melfi: confermata la produzione di 4 nuove auto elettriche

Nella giornata di ieri in occasione di un incontro avvenuto presso il Ministero del Lavoro, per il contratto di solidarietà in deroga della durata di un anno per lo stabilimento di Stellantis a Melfi a partire dal prossimo 7 agosto, i sindacati hanno avuto un’altra bella notizia. Infatti il gruppo automobilistico ha confermato loro il piano industriale previsto per il suo stabilimento.

Stellantis conferma che 4 nuove auto elettriche saranno prodotte a Melfi

Questo piano industriale prevede la costruzione di una nuova super linea per la produzione di 4 nuove auto elettriche la prima delle quali sarà prodotta a partire dal 2024. Già in passato era stato ufficializzata la notizia ma adesso i sindacati hanno avuto conferma che il piano non è cambiato e che dunque davvero nei prossimi anni Stellantis procederà alla trasformazione del suo stabilimento di Melfi.

Infatti ci vorrà del tempo per allestire la nuova super linea da dove a partire dal 2024 partirà la produzione di queste 4 auto elettriche tutte su piattaforma STLA Medium. Secondo indiscrezioni si dovrebbe trattare della nuova Opel Manta, della nuova Lancia Aurelia crossover e di due auto di DS Automobiles.

Per quanto riguarda la nuova Opel Manta si tratterà di un crossover in stile fastback come si usa adesso. La vettura quindi erediterà il nome del celebre modello ma si tratterà di una vettura completamente diversa dal suo antenato e anche dalla più recente concept car. In proposito nel corso degli ultimi mesi sono apparsi vari render che hanno provato ad immaginare quale potrebbe essere l’aspetto di questa auto quando finalmente tornerà sul mercato. Il suo arrivo sul mercato è previsto per il 2025.

Per quanto riguarda invece la nuova Lancia Aurelia Crossover, al momento il nome è provvisorio. Infatti il CEO di Lancia Luca Napolitano non ha ancora deciso se usare il nome di Aurelia o un altro appellativo per denominare il primo crossover nella storia della casa automobilistica piemontese. Si tratterà di una vettura di lunghezza intorno ai 460 cm dallo stile innovativo definita dal CEO come una Fastback. Il suo arrivo sul mercato è previsto per il 2026 come confermato ufficialmente nei mesi scorsi dal numero uno di Lancia Luca Napolitano.

Quanto agli altri due modelli che saranno prodotti a Melfi nella nuova super linea si parla di due auto di DS Automobiles, forse un crossover e una berlina. In questo caso però non ci sarebbero ancora certezze. Non escludiamo quindi che possa esserci anche un modello di Jeep tra i 4 previsti staremo a vedere. Sembra invece certo che Jeep Renegade e Fiat 500X andranno altrove con le nuove generazioni. Per la prima si parla della Spagna per la seconda invece dell’est Europa. Staremo a vedere.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico inizia a prepararsi per la produzione di auto elettriche a Kragujevac