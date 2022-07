Leclerc ottimista per la Francia: “Speriamo di essere veloci”

Charles Leclerc è fiducioso che la F1-75 sarà veloce e potrà puntare alla vittoria al Paul Ricard. Il monegasco è consapevole che questa pista non ha portato bene alla Ferrari da quando è tornata in calendario e sottolinea la gestione delle gomme come una delle chiavi per ottenere un buon risultato in questo fine settimana.

Leclerc dopo la vittoria in Austria diventa più ottimista in vista del Gp di Francia

Leclerc arriva a un GP per la prima volta in tre mesi da vincitore della gara precedente, cosa che gli ha dato molta fiducia. Il ferrarista sostiene che la vittoria in Austria è stata molto importante, ma non deve farsi prendere la mano, perché al Paul Ricard la sua prestazione non è stata ideale nelle ultime tre edizioni.

“È bello venire a una gara dopo aver vinto l’ultima. Abbiamo avuto un weekend molto positivo in Austria e ora dobbiamo rimanere concentrati per mantenere questa prestazione, siamo stati molto forti per molto tempo. Ovviamente, abbiamo avuto anche dei problemi, anche se sono fiducioso che saremo veloci questo fine settimana”, ha spiegato Leclerc in conferenza stampa FIA prima del GP di Francia.

Come al solito l’obiettivo della Ferrari è la vittoria in questo fine settimana e ancora una volta sarà fondamentale non commettere un solo errore, perché la pressione della Red Bull e chissà, della Mercedes, ci sarà. Le squadre dovranno affrontare condizioni molto calde e per questo Leclerc assicura che la gestione delle gomme giocherà un ruolo ancora più importante.

“Vogliamo puntare alla vittoria e per questo dobbiamo fare tutto bene, non possiamo sbagliare. Nelle ultime due stagioni che abbiamo corso qui abbiamo avuto un brutto momento, ma ora abbiamo una macchina diversa e anche diversa condizioni Gestione delle gomme Sarà importante e lavoreremo sodo per essere sicuri di non avere problemi, sono sicuro che saremo competitivi ”.

Infine, Leclerc è chiaro che la sua rivalità con Max Verstappen potrebbe diventare più tesa nella seconda parte della stagione, soprattutto se la lotta per la Coppa del Mondo si fa più serrata. Il monegasco spera di continuare a lottare duro e pulito, ma non esclude uno scontro che faccia esplodere la tensione.

“Non so se io e Max ci scontreremo, ma ci sarà un punto in cui tutto sarà più teso, soprattutto se aggiungiamo più punti e saremo sempre più vicini in Coppa del Mondo. Sarebbe normale, quando combatti per essere il campione del mondo, le cose si fanno tese a volte, ma finora mi sono davvero divertito a rivaleggiare con lui. Abbiamo combattuto duro e leale, speriamo che rimanga così”, ha commentato Charles per concludere.

