Leclerc e Ferrari vogliono continuare la rinascita nel GP di Francia

Ferrari e Charles Leclerc mirano a continuare la loro recente fase di forma e a corrodere il vantaggio di Red Bull e Max Verstappen al vertice dei campionati di Formula 1 al Gran Premio di Francia. La Scuderia del cavallino rampante ha vinto le ultime due gare, Carlos Sainz ha ottenuto la prima vittoria in F1 a Silverstone prima che Leclerc ponesse fine a una siccità di sette gare con la vittoria in Austria.

Nel Gran Premio di Francia Leclerc e la Ferrari vogliono continuare a vincere

Nonostante quei successi, la Red Bull mantiene ancora un vantaggio di 56 punti nel campionato costruttori, mentre Verstappen ha 38 punti di vantaggio su Leclerc. Il vantaggio di Verstappen sarebbe stato meno elevato se Sainz non avesse subito un guasto al motore nelle fasi finali del Red Bull Ring l’ultima volta, negando alla Ferrari una meritata doppietta.

Lo spettro delle preoccupazioni sull’affidabilità incombe per la Ferrari che si dirigerà verso la gara sul Circuito Paul Ricard, che ospiterà il 12° Gran Premio di una stagione in cui ha avuto sei DNF. Eppure la Ferrari ha riscosso molto successo in Francia. Hanno il maggior numero di pole e vittorie al Gran Premio di Francia (entrambi 17), anche se solo due di questi trionfi sono arrivati ​​a Le Castellet.

La Red Bull aveva ottenuto sei vittorie consecutive prima della recente risposta della Ferrari e punterà a rafforzare la presa su entrambi i campionati con la ripetizione del doppio podio dello scorso anno, quando Verstappen ha prevalso e Sergio Perez è arrivato terzo.

Con il Paul Ricard un circuito definito in parte da lunghi rettilinei, la Red Bull dovrebbe tornare ad essere forte in Francia, ma è anche un circuito che dovrebbe adattarsi a un team Mercedes su una serie di quattro podi consecutivi.

La Mercedes è stata raramente vicina alla Red Bull o alla Ferrari in una stagione deludente. Tuttavia, con la sua superficie liscia e le curve ad alta velocità, il Paul Ricard potrebbe consentire alle Silver Arrows di ripetere la loro prestazione a Silverstone, quando Lewis Hamilton sembrava pronto a sfidare per la vittoria fino a quando una safety car non lo lasciò accontentare del terzo posto. Vedremo dunque cosa accadrà in questo week end e se per la Ferrari e i suoi piloti arriveranno nuove soddisfazioni.

