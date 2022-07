Alfa Romeo F1 Team ORLEN Esports svela la sua squadra per il 2022

Alfa Romeo F1 Team ORLEN Esports manifesta la sua candidatura per il titolo 2022 del F1 Esports Pro Championship presentando la sua formazione per la nuova stagione, con Nico Longuet, Tomek Poradzisz e il ritorno di Dani Bereznay. Longuet e Poradzisz sono stati rivelati come le ultime aggiunte al roster, mentre Bereznay, vincitore di più gare di F1 Esports, fa il suo ritorno nella squadra dove ha trascorso alcune stagioni memorabili in passato.

Presentata ufficialmente la squadra di Alfa Romeo F1 Esports

Il 20enne franco-italiano Longuet ha ottenuto tre pole position e due podi nel 2021, finendo infine al settimo posto nella F1 Esports Pro Series 2021. Appassionato di sport motoristici sin dalla tenera età, Nico detiene ancora il record come il più giovane pilota di F1 Esports ad aver mai ottenuto un podio e si unisce al team da Alpine.

Il sedicenne Pole Poradzisz è stato recentemente incoronato campione 2022 di F1 Esports Challengers nella lega PC, dopo aver vinto tre volte il titolo polacco della F1 Series. Nonostante la sua giovane età, Tomek è stato sulla scena degli Esport di F1 per alcuni anni, una presenza consolidata e ben nota che ora sta facendo il passo verso il livello più alto.

Bereznay torna nell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN Esports dopo aver gareggiato per il team nel 2019 e nel 2020, stagioni in cui ha concluso rispettivamente P3 e P5. Portando le sue abilità e la sua vasta conoscenza del campionato, il talentuoso ungherese si unirà ai suoi compagni di squadra nella loro ricerca per la corona di F1 Esports 2022.

Nico Longuet:“Sono entusiasta di competere quest’anno nel F1 Esports Pro Championship 2022 con l’Alfa Romeo F1 Team ORLEN Esports. Mi piace considerare questo come un nuovo inizio, con nuovi compagni di squadra e una squadra completamente nuova dietro di me. C’è già un forte spirito di squadra.”

Tomek Poradzisz: “Sono entusiasta di competere finalmente nel F1 Esports Pro Championship e non avrei potuto avere una squadra migliore con cui iniziare questo viaggio, avendo lavorato con alcuni dei miei compagni di squadra per oltre tre anni.

Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo F1 Team ORLEN: “Il nostro programma Esports continua a svolgere un ruolo importante nei nostri sforzi per avvicinare la nostra base di fan alla squadra. La scena degli F1 Esports è diventata incredibilmente competitiva e continua a crescere, e l’Alfa Romeo F1 Team ORLEN vuole continuare a svolgere un ruolo di primo piano in essa.”

“Siamo entusiasti di accogliere Nico e Tomek nella squadra e felici di riavere Dani con noi dopo aver lavorato insieme per due anni di successo in passato. Possiamo essere orgogliosi di mettere in campo tre dei migliori talenti dell’attuale scena degli Esport di F1 e non vedo l’ora di vedere cosa possiamo ottenere insieme nel corso della stagione.

