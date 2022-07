Todt guarda ancora le gare di F1 con Michael Schumacher

Jean Todt, dopo aver ricevuto un premio a nome di Michael Schumacher, ha rivelato di guardare ancora le gare con il sette volte ex campione del mondo. Mercoledì si è svolta un’emozionante cerimonia in cui l’ex CEO della Ferrari e presidente della FIA Todt si è unito alla moglie di Schumacher, Corinna, e alla figlia, Gina, per ritirare il Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia.

È il più alto onore civile disponibile per i nati nella regione e può essere assegnato a chiunque abbia dato un contributo eccezionale al mondo. La cerimonia si è svolta a Colonia, a circa sei chilometri da Hurth, dove sono nati Schumacher e suo fratello Ralf.

Il figlio di Schumacher, Mick, non ha partecipato perché, secondo quanto riferito, non stava bene ma, essendo lui stesso pilota di Formula 1 per il team Haas, si dice che la sua partecipazione al prossimo Gran Premio di Francia non sia a rischio.

Dopo aver tenuto un discorso durante la consegna del premio alla famiglia, Todt, un caro amico di Schumacher dai tempi in cui hanno lavorato insieme durante un periodo d’oro alla Ferrari, ha parlato al canale televisivo tedesco RTL. Schumacher non è più apparso pubblicamente dopo un incidente sugli sci nel 2013 in cui ha subito gravi ferite alla testa e da allora le sue condizioni sono rimaste strettamente sorvegliate.

Todt aveva detto in precedenza di vedere Schumacher “almeno due volte al mese”, aggiungendo: “Non lo lascio solo. Lui, Corinna, la famiglia, abbiamo vissuto tante esperienze insieme. La bellezza di ciò che abbiamo vissuto è parte di noi e va avanti”.

Ora il 76enne francese ha confermato di guardare le gare con Schumacher. “Non mi manca Michael, lo vedo”, ha detto Todt a RTL. “Sì, è vero, guardo le gare con Michael. “Ma certo, immagino che quello che mi manca sia quello che facevamo insieme.”

Parlando del premio, Todt ha aggiunto: “Se è stato emozionante per te, puoi immaginare quanto sia stato emozionante per me. Emozionante, ma allo stesso tempo un grande orgoglio poter parlare di Michael”.

Riferendosi alla sua amicizia con la famiglia Schumacher, Todt ha aggiunto: “Ci sono persone intorno a me che sono semplicemente speciali. E in un certo senso, anche Michael è molto speciale. “Anche Corinna, Mick e Gina sono diventati speciali per me. Sono diventati tutti una famiglia per me, per mia moglie e per mio figlio”.

Di Corinna in particolare, ha aggiunto: “Lei è ferma, è affidabile, è devota, è umile. È nei momenti difficili che vedi la persona reale”. E dello stesso Schumacher: “A volte il successo e il denaro ti cambiano. Ma Michael non è mai cambiato. È così forte” ha concluso Todt.

