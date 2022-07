Citroen C5 X: nuove sospensioni per il massimo del comfort

Per garantire prestazioni sempre migliori, la nuova versione plug-in hybrid della Citroen C5 X propone una tecnologia innovativa, vale a dire la sospensione attiva Citroen Advanced Comfort, che associa la sospensione con doppi smorzatori idraulici progressivi, già adottata nel portafoglio prodotti del Double Chevron su C4, C5 Aircross e C5 X termica, al controllo elettronico degli ammortizzatori.

In cosa consiste nel concreto? La sospensione di ogni ruota è gestita in maniera indipendente e in tempo reale al fine di rispondere alle sollecitazioni incontrate. Quanto adottato si tradurrà in un incremento del comfort delle sospensioni. Di conseguenza, lo smorzamento può essere ancora più morbido, garantendo, al tempo stesso, una buonissima stabilità della scocca, in virtù del costante controllo elettronico degli ammortizzatori.

Citroen C5 X: un’esperienza a bordo di livello superiore

Attraverso le sospensioni Attive Citroen Advanced Comfort, il marchio del gruppo Stellantis compie un progresso tangibile nel suo programma generale e mediante la nuova versione plug-in hybrid della Citroen C5 X propone un livello di comfort senza eguali nella categoria, per un invito a viaggiare nella maggiore serenità. La piacevolezza di guida è uno dei tratti distintivi del modello, volta a soddisfare in pieno le esigenze manifestate dalla clientela, sempre in cerca di un motivo ulteriore per affidare i propri risparmi. Del resto, la scelta nel comparto non manca e, di conseguenza, bisogna saper mettere sul piatto un valore aggiunto per far capire al bacino di utenti di essersi davanti alla soluzione ideale viste le esigenze personali.

Difatti, l’impegno adottato dalla compagnia mira a una guida fluida, caratteristica dei veicoli del Double Chevron, affinché l’abitacolo rimanga isolato dalle sollecitazioni provenienti da cordoli, buche, dossi rallentatori e ulteriori imperfezioni del manto stradale. In totale la declinazione plug-in hybrid della Citroen C5 X offre quattro distinte modalità di guida, attivabili con l’apposito selettore posto sulla consolle centrale in base alla tipologia del sentiero percorso: Electric, Hybrid, Normal e Comfort. In definitiva, l’impegno profuso dalla compagnia mira ad assicurare prestazioni di prim’ordine in un segmento dalla forte domanda. Relativamente al sistema di alimentazione ibrida, ciò si inserisce nel grande quadro generale, con il piano industriale Dare Forward 2030 annunciato dalla multinazionale diretta da Carlos Tavares lo scorso marzo.