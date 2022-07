Nuova Citroen C3: finalmente domani le prime consegne

Citroen India è pronta per lanciare la nuova Citroen C3 nel paese domani, ovvero il 20 luglio 2022. Sebbene la vettura della casa automobilistica francese sia essenzialmente un SUV subcompatto, la società la definisce ufficialmente una “berlina con una svolta”. Le pre-prenotazioni per il veicolo sono già aperte.

Finalmente domani si aprono le vendite della nuova Citroen C3

Citroen India sempre domani rivelerà anche i prezzi della nuova Citroen C3. Nonostante la nuova vettura sia stata presentata alcuni mesi fa, la casa automobilistica francese ha aperto le pre-prenotazioni per il nuovo modello solo lo scorso 1° luglio. Le consegne del C3 inizieranno anche domani dopo l’annuncio del listino prezzi.

La nuova Citroen C3 avrà il volto familiare della gamma Citroen con una configurazione del faro diviso e doppie strisce cromate sul cofano. La C3 avrà un generoso rivestimento in plastica intorno alla carrozzeria e sarà disponibile in 10 tonalità esterne e tre pacchetti di personalizzazione.

All’interno, l’abitacolo della nuova C3 sarà dotato di un sistema di infotainment touchscreen da 10 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto. Il volante dispone della regolazione dell’inclinazione mentre il quadro strumenti è completamente digitale. Altre caratteristiche includono un condizionatore d’aria manuale, accesso senza chiave, tre porte USB e ORVM regolabili manualmente. La Citroen C3 è disponibile in due varianti, ovvero Live e Feel.

La nuova Citroen C3 viene venduto in India esclusivamente con motore benzina ed è alimentata da un propulsore da 1,2 litri con due diversi livelli di potenza. Nella versione aspirato, il motore è messo a punto per produrre 81 CV e 115 Nm di coppia, mentre nella versione turbo, lo stesso motore sviluppa 109 CV e 190 Nm di coppia massima. Il primo è abbinato a un cambio manuale a cinque marce, il secondo è abbinato a un cambio manuale a sei marce. Non c’è cambio automatico in offerta.

Ricordiamo che questo modello verrà commercializzato anche in America Latina. In Brasile la vettura è stata svelata nei mesi scorsi. La sua produzione inizierà entro fine mese ma non si sa ancora quando l’auto arriverà sul mercato. Questo a causa della crisi dei microchip.

Ti potrebbe interessare: Citroen Tianyi Beyond: ecco la versione cinese di C5 Aircross