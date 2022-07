Spoticar amplia la rete con i Concessionari Fiat, Jeep e Abarth

Stellantis ha ampliato la gamma di auto disponibili attraverso il suo programma di auto usate omologate, Spoticar, per consentire ai clienti di accedere ai modelli dei rivenditori Fiat, Jeep e Abarth che hanno aderito al programma. Lanciato nel 2021, Spoticar combina i modelli usati approvati di tutti i marchi del gruppo Stellantis su un’unica piattaforma, insieme ad altri marchi che un rivenditore sceglie di offrire.

In UK Stellantis amplia la rete di concessionari di Spoticar

Gli acquirenti possono utilizzare Spoticar per visualizzare il loro prossimo veicolo interamente da casa, nonché effettuare valutazioni di permuta parziale sui loro veicoli attuali e configurare il giusto pacchetto finanziario. I clienti possono anche recarsi presso un Concessionario per visionare l’auto di persona e organizzare dei test drive.

Ogni veicolo è garantito da una copertura di garanzia globale minima di un anno, fornita dai fornitori di garanzia esistenti dei marchi Stellantis. Inoltre, i clienti potranno anche stare tranquilli con una copertura di assistenza stradale di un anno fornita dal RAC. Se il cliente riscontra un guasto che non può essere rettificato, viene fornito un impegno di cambio di 30 giorni.

Nick Richards, Direttore delle operazioni dei veicoli usati di Stellantis, ha dichiarato: “Molti clienti hanno potuto beneficiare dell’offerta di Spoticar da quando abbiamo lanciato per la prima volta l’anno scorso ed è molto emozionante poter espandere la rete di rivenditori per offrire ai clienti l’accesso a più modelli di alcuni dei marchi leader di Stellantis. Il brand consente agli acquirenti di auto usate di accedere a un modello e a un pacchetto che funziona per loro con facilità ed efficienza. Non vediamo l’ora di accogliere il maggior numero di clienti che desiderano acquistare veicoli usati dai nostri Concessionari Fiat, Jeep e Abarth”.

Spoticar ha ora oltre 13.200 veicoli usati disponibili per la ricerca, la visualizzazione e l’acquisto dei clienti. Quest’anno oltre 50.000 veicoli usati sono stati venduti nel Regno Unito tramite questa società.

