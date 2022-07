Papà regala una Ferrari F40 alla figlia, ma lei la rifiuta: ecco perché

Provate a immaginare che un giorno vostro padre dica: “Caro figlio (o figlia), ho un regalo per te” e subito dopo vi dia le chiavi di una Ferrari F40 fiammante. Probabilmente vi brillerebbero gli occhi, la voce vi tremerebbe per l’emozione e lo abbraccereste in modo caloroso. Per nulla al mondo gli rispondereste: “No, grazie papà, ma voglio altro”. Eppure, è più o meno quanto successo a tale Daren Bullows. Questo signore ha avuto il ‘pensiero’ di far trovare una Ferrari F40 alla figlia teenager adolescente Lacie, dopo aver chiesto un favore al suo ex capo Tim Mayneord (capo di Paddlup, una concessionaria di supercar), disponibile ad accontentarlo con un esemplare grigio scuro. E lei mica è rimasta granché contenta: anzi, gli ha quasi detto di no!

Ferrari F40: un (costoso) regalo rifiutato

Il motivo del disappunto sta proprio nelle caratteristiche tecniche della Ferrari F40. Difatti, il bolide della Casa di Maranello dispone di appena un sedile del passeggero perché, come per la maggior parte delle vetture del Cavallino rampante, è una due posti. Così si è rifiutata di guidarla fino al party, ma si è recata presso un punto di ritrovo con i compagni di classe ed è salita a bordo di una limousine.

Comunque, non sono mancate delle prove fotografiche, pubblicate da Paddlup sul profilo aziendale di Facebook, evidenziando lo scopo della Ferrari F40 in questione, la quale è stata utile giusto a offrire un passaggio verso la limousine. Il post ha, quindi, ironizzato sulla complicazione riscontrata da Lacie: per quanto avrebbero piacere ad aiutare chiunque lo chieda, non hanno la possibilità di garantire tale servizio regolarmente!

Andiamo a passare in analisi le ragioni del rifiuto di Lacie. La Ferrari lanciò la F40 in occasione del suo 40° anniversario, a un prezzo di circa 400 mila euro. Data la rarità, il valore è schizzato alle stelle e oggi alle aste la si trova a un milione se non due milioni di euro. Tra i proprietari maggiormente famosi ricordiamo Alain Prost, quattro volte campione iridato di Formula 1, Nick Mason della mitica band dei Pink Floyd e il DJ J Balvin.