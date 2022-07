Jeep: il B-SUV è già senza veli, ecco le prime immagini

L’unico veicolo protagonista del piano Dare Forward 2030 di casa Stellantis era stata la Jeep B-SUV, ovvero la prima elettrica del costruttore americano che era appunto risultata protagonista dell’ambizioso piano futuro del Gruppo capitanato da Carlos Tavares. Ora, sebbene la conoscevamo esclusivamente per ciò che riguardava i render ufficiali, quella che sarà l’erede dell’attuale generazione di Jeep Renegade è stata già avvistata in Portogallo, protagonista delle riprese di uno spot televisivo.

La cosa interessante è che la Jeep B-SUV (della quale attualmente si sconosce la denominazione ufficiale) è apparsa per la prima volta completamente senza veli; non c’erano infatti le classiche pellicole utili a camuffarne le forme che sono risultate evidenti durante i precedenti avvistamenti su strada dello stesso modello. L’altra cosa che emerge è che il render presentato da Carlos Tavares a suo tempo risultava perfettamente fedele con la realtà delle forme di questo primo modello elettrico del costruttore americano di casa Stellantis. Il suo arrivo sul mercato sarebbe previsto già durante i primi mesi del prossimo anno.

La Jeep B-SUV sfrutterà una variante evoluta della nota piattaforma CMP di casa PSA

Come è noto, la futura Jeep B-SUV poggerà sulla piattaforma CMP di casa PSA nella sua variante evoluta per accogliere anche le tecnologie utili ai veicoli strettamente elettrici; si tratterà quindi della piattaforma e-CMP che farà da base all’architettura complessiva del piccolo B-SUV del costruttore americano.

La B-SUV di Jeep pare, come era già chiaro, mettere da parte gli stilemi imposti dal design moderno-classico della Renegade. Di certo il design appare molto moderno e allo stesso tempo ricercato, con un piglio di dinamismo marcato sia dal frontale, moderatamente aggressivo, che dalla sezione posteriore; nel complesso questa Jeep appare molto interessante, perlomeno per ciò che riguarda lo stile applicato. Chiaramente non rinuncia alle classiche desinenze stilistiche da off-road in virtù dell’utilizzo delle plastiche grezze sui paraurti anteriori e posteriori e degli elementi in simil alluminio. Le iconiche sette feritoie sul frontale, fra i due fari, rimangono un vezzo stilistico caratteristico del brand visto che risulteranno chiuse nella variante che adotta il propulsore elettrico.

Si tratta quindi di un’autentica rivoluzione per il costruttore che si introduce in un Segmento non esplorato finora, con motorizzazioni mai adottate prima. In termini dimensionali si dovrebbe rimanere su una lunghezza inferiore a quella di Renegade, ovvero con metrature nell’ordine dei 4,10-4,15 metri: ci dovrebbe inoltre essere qualche variante a benzina, quindi con propulsore tradizionale, e i prezzi nel complesso dovrebbero rimanere alla portata di un’ampia fetta di pubblico alla quale si rivolge il modello. L’elettrico utilizzato dovrebbe essere la medesima unità già a disposizione di Opel Mokka, Peugeot 2008 e DS 3 Crossback, ovvero l’unità da 136 cavalli di potenza con pacco batterie da 50 kWh.

La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno; la Jeep B-SUV sarà prodotta presso lo stabilimento polacco di Tychy appartenente al Gruppo Stellantis, assieme a unità derivate a marchio Fiat e Alfa Romeo che arriveranno sempre fra il 2023 e il 2024.

Foto, Autocar