Alfa Romeo, decollano le vendite: merito della Tonale?

In deciso contrasto con la media generale registrata da Stellantis, il marchio Alfa Romeo chiude il primo semestre del 2022 con numeri in aumento per quel che riguarda le unità immatricolate. Nel sesto mese dell’anno ha messo a segno una crescita del 20,2 per cento in confronto allo stesso mese del 2021. Un dato positivo, nonché incoraggiante in vista della seconda metà dell’anno. I numeri archiviati dalla Casa automobilistica del Biscione lasciano ben presagire, data l’ottima accoglienza riservata dal pubblico alla Tonale.

Alfa Romeo tra le poche note liete di Stellantis a giugno

Fatta eccezione per la Maserati, quello diretto dall’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato è l’unico brand a chiudere giugno in positivo delle tante realtà operanti nel conglomerato italo francese. Sebbene non vi siano prove inconfutabili, logica vuole che a valere il successo sia stato in primis il suv Tonale, il quale proprio durante il mese di giugno ha compiuto il suo debutto sul mercato con lo sbarco nelle concessionarie.

Il modello arrivava accompagnato da una forte campagna promozionale e il riscontro popolare ripaga degli sforzi compiuti. Il segmento degli sport utility era già presidiato dalla compagnia, ma qui siamo di fronte a una svolta storica: mai prima d’ora, infatti, il Costruttore meneghino aveva messo a listino una vettura elettrica. Stando alle indiscrezioni emerse la Tonale dovrebbe fungere da base per altre varianti, in grado di soddisfare le molteplici esigenze del target di riferimento.

A ogni modo, questa è l’ennesima buona notizia per Alfa Romeo, che sembra aver iniziato con il piede giusto la nuova era sotto Stellantis. Nel 2021 aveva ripreso a macinare utili, mentre nel 2022 ha cominciato a registrare i primi timidi segnali di aumento delle vendite. Dato il periodo complicato in cui versa l’intera industria delle quattro ruote, l’inversione di marcia costituisce un gran bella svolta.

Naturalmente, la situazione dovrebbe progredire nel secondo semestre dell’anno, quando finalmente gli effetti del lancio della Tonale dovrebbero cominciare a farsi sentire in maniera più evidente. In questi giorni ha oltretutto avuto il via la commercializzazione della versione diesel della vettura e ciò dovrebbe determinare nuove immatricolazioni, poiché erano comunque in tanti ad attenderne con impazienza l’approdo.