Nuova Citroen C3 Aircross: sarà questo il suo design?

Citroen ha in programma di lanciare una nuova Citroen C3 nel 2023 e poco dopo toccherà anche ad una nuova Citroen C3 Aircross. Entrambe le vetture condivideranno la piattaforma e-CMP della casa madre Stellanis, ottenendo così la piena elettrificazione. Il C3 Aircross è stato lanciato nel 2017 e ha ricevuto un aggiornamento di mezza età nel 2021. L’architettura PF1 alla base del C3 Aircross in uscita, tuttavia, non consentiva l’elettrificazione, quindi il nuovo modello basato sulla CMP porterà in gamma una o più versioni completamente elettriche del crossover francese.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Citroen C3 Aircross

Laurence Hanse, responsabile della strategia di prodotto di Citroen, ci ha parlato del futuro del piccolo SUV dell’azienda francese. “Se la domanda è ‘rinnoveremo le nostre auto del segmento B all’interno di Citroen perché non sono elettriche?’, la risposta è sì, sì e sì”. Ha anche aggiunto: “E se la domanda è quando, sarà presto”. Anche la supermini C3 sarà rinnovata con un nuovo modello e potrebbe essere lanciata nel 2023. La Citroen C3 Aircross seguirà, quindi ci aspetteremmo di vederla debuttare più avanti il ​​prossimo anno.

La nuova piattaforma e-CMP si tradurrà in offerte puramente elettriche del C3 Aircross, in termini di dimensioni della batteria è quasi certo che vedremo l’unità da 50kWh condivisa con Peugeot e-2008 e Opel Mokka-e. Ci aspettiamo che si chiami anche e-C3 Aircross, seguendo lo stile di denominazione dell’attuale e-C4 .

Ci saranno ancora varianti con il motore a combustione interna del C3 Aircross disponibili. Questi saranno costituiti dalle unità Puretech a benzina a tre cilindri da 1,2 litri viste nei modelli del Gruppo Stellantis. All’interno della nuova Citroen C3 Aircross è probabile che vedremo un’evoluzione del design degli interni visto nei modelli attuali. Ci aspettiamo un approccio più morbido e arrotondato rispetto all’i-Cockpit di Peugeot, sebbene la tecnologia come uno schermo centrale da 10 pollici e un display digitale potrebbe essere sollevata dai fratelli Stellantis dell’auto.

Il design del C3 Aircross probabilmente imiterà il nuovo C5 Aircross e il rendering che vi mostriamo mostra proprio questo. Si tratta di un’opera del designer Avarvarii per il magazine britannico Auto Express. Questo mostra che il modello dovrebbe avere uno stile simile a quello della recente Citroen C5 Aircross.

Ti potrebbe interessare: Citroën: oltre 160 auto storiche del brand si sono radunate a Borghetto Lodigiano