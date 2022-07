Ferrari non è più in svantaggio rispetto alla Red Bull sui rettilinei

Mattia Binotto, boss della Ferrari in Formula 1, ritiene che la F1-75 non sia più in svantaggio rispetto alla Red Bull RB18 sui rettilinei dopo l’introduzione di un nuovo alettone posteriore.

Tale spoiler è stato utilizzato per la prima volta da Charles Leclerc in Canada, dove doveva partire dal fondo della griglia, ed è stato utilizzato anche da Carlos Sainz nel Gran Premio di Gran Bretagna.

Ferrari: per Binotto il suo team non è più in svantaggio sui rettilinei rispetto alla Red Bull

Fino ad allora la Ferrari soffriva sui rettilinei rispetto alla Red Bull, ma le vittorie a Silverstone e al Red Bull Ring hanno anticipato una possibile inversione di tendenza. Lo stesso Christian Horner ha affermato che la Ferrari si è avvicinata alla Red Bull sui rettilinei e Binotto ritiene che la differenza tra le due vetture sia già “irrilevante” al riguardo. “Senza dubbio, abbiamo avuto uno svantaggio rispetto alla Red Bull in termini di velocità sui rettilinei, soprattutto nelle aree DRS”, ha affermato Mattia Binotto.

“Poi è arrivata la nuova ala posteriore che abbiamo introdotto per la prima volta con Charles in Canada e che poi abbiamo avuto su entrambe le vetture dalla Gran Bretagna. “Con quella nuova ala posteriore, penso che abbiamo ridotto il divario che avevamo in termini di velocità. Penso che abbiano ancora un leggero vantaggio, ma è molto piccolo o trascurabile”, ha aggiunto.

Il team principal del cavallino rampante invece, ha voluto elogiare i suoi due piloti per il lavoro svolto nel Gran Premio d’Austria, dove Charles Leclerc ha conquistato la vittoria e Carlos Sainz era sulla buona strada per suggellare la doppietta Ferrari fino a che il suo motore non si è guastato.

“Penso che in Austria siamo stati veloci non solo per via della macchina, ma anche perché entrambi i piloti hanno trascorso un weekend fantastico in termini di bilanciamento della vettura, assetto, comprensione delle gomme, gestione delle gomme e anche la loro guida”, ha dichiarato Mattia Binotto per concludere.

