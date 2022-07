Alfa Romeo Giulia: ecco i tempi per il restyling e la nuova generazione

Alfa Romeo Giulia è un modello importante per lo storico marchio milanese. Lo è fin da quando ha messo piede sul mercato e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni con l’arrivo prima di un restyling dell’attuale generazione e poi di una nuova versione che avrà un ruolo centrale nella gamma della casa automobilistica del Biscione nei prossimi 10 anni.

Alfa Romeo Giulia: a breve sapremo con certezza quando arriveranno il restyling e la nuova generazione

Al momento non è ancora stato comunicato ufficialmente quando vedremo il restyling di questo modello e poi successivamente l’arrivo della nuova generazione sebbene entrambe le novità siano praticamente certe. Della prima abbiamo già visto diverse foto spia della seconda è stato lo stesso CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato a confermarlo nei mesi scorsi: una seconda generazione di Alfa Romeo Giulia ci sarà.

Negli ultimi giorni nuove indiscrezioni sono trapelate circa i tempi di arrivo di questo modello. Per quanto riguarda il restyling si vocifera che tra la fine dell’anno corrente e gli inizi del 2023 avverrà la presentazione dell’aggiornamento di Alfa Romeo Giulia che molto probabilmente sarà svelato in contemporanea con quello di Alfa Romeo Stelvio.

Come vi abbiamo anticipato negli scorsi mesi si tratterà di un restyling davvero leggero con qualche piccolo ritocco a gruppi ottici, paraurti e trilobo. Il tutto per rendere l’attuale modello più vicino nello stile al nuovo Alfa Romeo Tonale. All’interno ci sarà pure qualche novità come il quadro strumenti digitale. Per quanto riguarda invece la gamma dei motori, in un primo momento si era parlato di motori ibridi ma al momento la verità è che tutto tace e dunque non vi sono certezze in proposito.

Per quanto riguarda invece la nuova generazione, l’anno giusto per il suo debutto sul mercato potrebbe essere il 2026. Ricordiamo che il nuovo capo del design del Biscione Alejandro Mesonero Romanos dovrebbe già essere al lavoro sul design di questo modello che tornerà in una veste completamente inedita sul mercato.

L’auto che molto probabilmente continuerà ad essere prodotta presso lo stabilimento di Cassino tornerà sul mercato nelle vesti di auto unicamente elettrica su piattaforma STLA Large. Si parla anche di profondi cambiamenti allo stile con la possibilità che Alfa Romeo Giulia torni sul mercato con una doppia anima. Da un lato ci potrebbe essere una versione votata alla sportività con le sembianze di una berlina coupé che può essere considerata erede diretta dell’attuale modello.

Ma a questa versione di Alfa Romeo Giulia potrebbe essere affiancato un altro modello con design da berlina rialzata fastback che potrebbe consentire al modello di avere mercato in tutto il mondo. In questo caso si tratterebbe di un qualcosa di simile nello stile alla recente Citroen C5 X ma ovviamente più sportiva ed esclusiva.

Quello che sembra abbastanza probabile e che già nei prossimi mesi dovrebbero arrivare maggiori notizie sul futuro di questa vettura, sia per quanto riguarda il restyling che accompagnerà l’attuale generazione fino alla fine della sua carriera, sia per quello che concerne la futura generazione della celebre berlina della casa automobilistica del Biscione.

