Stellantis: 15 nuove auto entro il 2025 in America Latina

Nel corso di una conferenza stampa virtuale, Antonio Filosa, presidente (COO) di Stellantis per il Sud America, ha confermato che il gruppo avrà 16 nuove vetture e 28 restyling entro il 2025. Sedici nuove auto, 28 restyling e sette modelli ibridi elettrici saranno le novità che il Gruppo Stellantis lancerà nel mercato brasiliano. La società stima inoltre che entro il 2030 il 20 per cento dei suoi modelli in Brasile sarà elettrico o ibrido.

Divise per segmenti, le novità da Stellantis fino al 2025 saranno il 13% di autovetture, il 25% di pickup, il 28 per cento di furgoni e il 34 per cento di SUV. A causa della vicinanza della data di uscita dei risultati finanziari del gruppo, Filosa non può scendere nel dettaglio dei lanci, parlando solo di quelli che erano già stati confermati, come Fiat Fastback e Pulse Abarth, la nuova Citroën C3 e la Jeep Gladiator, che farà il suo debutto questo semestre.

Tuttavia dal Brasile e nello specifico da Autos Segredos arrivano alcune anticipazioni. Ad esempio Peugeot lancerà il SUV elettrico e-2008 e il pickup di medie dimensioni Landtrek. Il marchio francese avrà ancora la 208 con motore 1.3 Firefly. Fiat sta preparando l’arrivo delle nuove Fiat Argo e Cronos 2023 restyling e con il cambio CVT. Il marchio italiano avrà ancora il restyling del furgone Ducato.

Oltre a Gladiator, Jeep avrà la Grand Cherokee 4xe che uscirà entro la fine del 2022. Prima del pickup monoblocco di produzione nazionale, Ram lancerà nel 2022 il pickup 1500 che sarà venduto in due versioni e si candiderà ad essere il V8 più economico sul mercato.

Per il 2023, la grande star sarà l’inedito camioncino Ram che sarà costruito sulla piattaforma Small Wide. Per ora, nei corridoi di Stellantis si chiama Project 291. Il modello affronterà Toyota Hilux, Chevrolet S10 e altri pickup di medie dimensioni sul mercato. Per questo avrà un motore 2.0 Turbo e anche il 2.2 Turbo Diesel.

Il prossimo anno vedrà la luce anche il secondo modello della Citroën Smart Car Project, per ora il SUV si chiama CC22 ed è un diretto discendente della nuova C3 2023. Per il prossimo anno Fiat avrà il Fastback Abarth e le serie speciali della gamma attuale. Il Gruppo Stellantis ha inoltre confermato che entro il 2030 il 20 per cento dei suoi modelli sarà elettrificato, suddiviso in ibridi e modelli 100 per cento elettrici. A tal fine, come anticipato a giugno 2021, l’azienda avvierà la produzione di sistemi ibridi a Betim (MG).

Filosa ha affermato che l’elettrificazione inizierà con i mild hybrid a 48V abbinati ai motori con tecnologia Flex (1.0 T200 e 1.3 T200). Il prossimo passo saranno i tradizionali ibridi plug-in, seguiti da elettrici al 100%. Il debutto delle mild hybrid inizierà tra il 2024 e il 2025 con i SUV Pulse e Fastback.

