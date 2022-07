Bottas lamenta la “mancanza di ritmo” in Austria

È stato un weekend difficile in Austria per Alfa Romeo, culminato con Valtteri Bottas che ha chiuso all’11° posto, dopo aver perso di poco la top ten all’ultimo giro, mentre Zhou Guanyu è tornato a casa in P14. E parlando dopo la gara, il pilota finlandese ha ammesso che, mentre la sua squadra ha fatto tutto il possibile per ottenere punti, alla fine mancava di ritmo.

Bottas deluso da come sono andate le cose in Austria

Bottas è partito dalla pit lane dopo essere stato dotato di nuovi componenti del propulsore Ferrari sulla sua Alfa Romeo. E il finlandese ha fatto progressi costanti per tutta la gara, arrivando fino al decimo posto al giro 64.

Tuttavia, a causa del deterioramento delle gomme dure, Bottas non è stato in grado di respingere l’Alpine di Fernando Alonso nell’ultimo giro perdendo la decima posizione. E anche se è rimasto deluso per aver perso l’ottavo piazzamento in zona punti della stagione, l’esperto pilota crede che lui e la squadra abbiano fatto del loro meglio data la sua posizione di partenza.

“Speravo di ottenere punti, quello era l’obiettivo, ed è un po’ deludente finire appena fuori dalla top 10″, ha detto Bottas. “Nell’ultimo giro, Fernando stava colmando il divario abbastanza velocemente con un nuovo set di gomme e alla fine mi ha preso. Oltre a questo, penso che sia stata una buona gara, anche dal punto di vista strategico, e abbiamo fatto tutto quello che potevamo dare da dove siamo partiti: ci è mancato solo un po’ di ritmo, soprattutto in curva”.

Interrogato domenica sul ritmo di gara della sua squadra, Bottas ha lasciato intendere che la mancanza di prestazioni della sua squadra potrebbe essere specifica della pista, sperando che il Paul Ricard possa dare risultati migliori per l’Alfa Romeo.”Sento che ci mancava un po’ di ritmo oggi”, ha detto Bottas. “Speravo decisamente meglio e un po’ più ritmo, ma ci riproveremo tra due settimane.

“Dobbiamo continuare a progredire, visto che lo stanno facendo anche le altre squadre. Penso che la Francia potrebbe essere una pista migliore per noi, ma dovremo qualificarci in posizioni migliori di quelle che abbiamo fatto qui per massimizzare le nostre possibilità domenica”.

