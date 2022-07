Ferrari F8 Spider RS Edition: la scoperta ha una nuova versione speciale

Correva il 2019 quando la Ferrari F8 Tributo venne presentata per la prima volta, in occasione del Salone di Ginevra, come successore della 488 GTB. L’eredità è stata onorata nel migliore dei modi, senza però dare l’impressione di un semplice clone. Difatti, la vettura che ha raccolto il testimone mostra linee più eleganti e sfrutta nella maniera migliore il pluripremiato F154 V8 biturbo da 3.9 litri. Sito nella zona posteriore, il propulsore montato dalla Casa automobilistica del Cavallino è in grado di sviluppare una potenza di 720 cavalli e 770 Nm di coppia motrice massima.

Alla interpretazione Tributo, lo storico marchio di Maranello ha aggiunto la Ferrari F8 Spider. Manco a dirlo, la principale novità consiste nel tettuccio rigido pieghevole, capace di aprirsi/chiudersi in appena 14 secondi a una velocità massima di 45 km/h.

Ferrari F8 Spider RS Edition: l’edizione speciale della scoperta

Ora, il modello fin qui raccontato è quello “ufficiale”, realizzato dall’azienda oggi diretta dal ceo Benedetto Vigna (e dal presidente John Elkann). Ma, si sa, le auto possono anche rappresentare una sorta di tavolozza bianca da cui lanciarsi in elaborate creazioni. Di sicuro, una vettura del genere alimenta la fantasia di tecnici e ingegneri.

Ad esempio, negli USA una compagnia si è permessa di conferire un tocco di stile in più. Chiunque voglia attirare su di sé le attenzioni degli altri utenti della strada rimarrà probabilmente stregato dalla Ferrari F8 Spider RS Edition. Si tratta di una personalizzazione ad opera di Road Show International, realtà operativa di Atlanta, nello Stato della Georgia. Ve lo diciamo subito cosicché vi mettiate il cuore in pace: l’esemplare ha già trovato una sistemazione. Ed era prevedibile date oltretutto le interessanti modifiche apportate dal tuner.

Gli esterni sfoggiano la caratteristica tonalità rossa mentre all’interno una combinazione ad alto contrasto di rosso e nero, abbinati a dettagli gialli, hanno un fascino magnetico.

Proprio il giallo è presente sui loghi Ferrari e sulle pinze freno, sposandosi alla perfezione con le performance elevate assicurate dalla F8 Spider: 340 km/h di velocità massima e appena 2,9 secondi per copre lo ‘0-100’.

Lateralmente spiccano pure i cerchi aftermarket di Forgiato Design da 21 e 22 pollici e le sospensioni ribassate di ulteriori 20 mm.