Ferrari sbarca ufficialmente in un importante mercato

Ferrari sbarca ufficialmente in Egitto a seguito di un accordo con il Gruppo Ezz Elarab, noto per rappresentare i veicoli di fascia alta, premium e di lusso più importanti al mondo nel paese. La nuova partnership con il brand di Maranello è stata celebrata con un grande evento di inaugurazione il 27 giugno.

La nuova collaborazione riaccenderà l’entusiasmo per il brand in Egitto. Il gruppo egiziano assisterà le auto degli attuali proprietari e fan dell’iconico marchio italiano in Egitto, offrendo un’esperienza coinvolgente. Il gruppo prevede inoltre di attirare nuovi clienti e acquirenti attraverso una struttura all’avanguardia.

Dotato dell’ultima CI globale di Ferrari e utilizzando le tecnologie più moderne nella nuova struttura, Ezz Elarab riaffermerà la sua dedizione e impegno nell’offrire i migliori concetti di vendita al dettaglio e i più alti livelli di servizio che tutti i clienti Ferrari si aspettano.

Situato in posizione strategica nel cuore dell’importante distretto di Sheikh Zayed, il team Ferrari altamente qualificato e dedicato offrirà un’esperienza cliente di lusso dall’inizio alla fine. La nuovissima struttura sorge su una superficie di 574 m².

Ospita un centro servizi con tre aree di servizio, di cui una adibita alla riparazione di auto elettriche/ibride, un’area di accoglienza dedicata e un magazzino ricambi. La struttura dispone anche di uno showroom speciale dove è possibile esporre un massimo di cinque auto, una lounge per i clienti, otto parcheggi dedicati e un’area esterna speciale per eventi. La struttura ha ora aperto le sue porte e ha iniziato ad accogliere i clienti Ferrari a Dahsour Road, Sheikh Zayed.

Michele Comelli, Head of Ferrari South Europe, ha detto che la presenza ufficiale di Ferrari con un Service Center in Egitto è un passo importante per rafforzare ulteriormente la sua rete e aumentare la soddisfazione dei clienti. Si aspetta che la partnership con il Gruppo Ezz Elarab offra un’esperienza più esclusiva e unica ai clienti egiziani.

Hisham Ezz Elarab, presidente del Consiglio di Amministrazione del gruppo egiziano, ha dichiarato di essere molto lieto ed entusiasta di celebrare questo straordinario successo. Gli sforzi del suo team per ottenere questa prestigiosa partnership con Ferrari meritano pieno riconoscimento e apprezzamento.

Attraverso questa nuova collaborazione, il Gruppo Ezz Elarab sta realizzando la sua visione a lungo termine. L’azienda crede che i clienti del marchio di Maranello siano diversi dagli altri. Ecco perché il gruppo offre servizi premium di prima qualità che lo distinguono da tutte le altre concessionarie presenti in Egitto.