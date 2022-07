Fiat Cronos raddoppia le vendite a giugno in Brasile

Fiat Cronos sta vivendo un vero paradosso nel mercato brasiliano. Pur essendo presente in quel mercato da diversi anni, solo adesso la vettura sta ottenendo risultati di vendita davvero importanti. La prova di ciò è che a giugno la berlina compatta della Fiat ha raddoppiato il suo volume di vendite rispetto a giugno, secondo Fenabrave e ha superato rivali del calibro di Chevrolet Onix Plus, Hyundai HB20S e Volkswagen Voyage che sono sempre stati molti forti in quel mercato.

Fiat Cronos vive in Brasile il suo miglior periodo di sempre

Tre fattori spiegano la crescita di Cronos: l’addio di Fiat Siena, l’aumento della produzione in Argentina e le forti vendite alle società di noleggio. Quest’ultimo territorio è la base che fa vendere bene la Volkswagen Voyage anche con la sola versione 1.0 e anche la Chevrolet Onix Plus. Ma il modello di GM ha sofferto della crisi dei semiconduttori e sta ancora cercando di soddisfare la forte domanda che ha da parte dei consumatori che hanno acquistato presso i concessionari.

Il decollo di Fiat Cronos ha fatto perdere alla Hyundai HB20S la posizione di seconda berlina compatta più venduta in Brasile. Al primo posto invece troviamo ancora la Onix Plus con un vantaggio di 10 mila unità sulla rivale di Stellantis.

Ecco la top ten delle berline più vendute in Brasile a giugno 2022:

Fiat Cronos – 6.047 unità

Chevrolet Onix Plus – 3.874 unità

Volkswagen Voyage – 3.603 unità

Hyundai HB20S – 2.499 unità

Honda City – 2.431 unità

Toyota Yaris Sedan – 1.276 unità

Renault Logan – 895 unità

Volkswagen Virtus – 415 unità

Nissan Versa – 364 unità

Fiat Siena – 83 unità

