Stellantis Mangualde produrrà la nuova Fiat Doblò

Lo stabilimento Stellantis di Mangualde in Portogallo aggiungerà un altro modello alla sua catena di montaggio. A partire da ottobre, l’unità del distretto di Mangualde produrrà il modello Fiat Doblò. Lo ha annunciato giovedì Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

Carlos Tavares ha confermato che da ottobre lo stabilimento Stellantis di Mangualde produrrà Fiat Doblò

“Questo quarto modello creerà ancora più efficienza e competitività in fabbrica”, ha sottolineato il manager portoghese nella sessione commemorativa del 60° anniversario dell’unità produttiva. In questi giorni infatti lo stabilimento ha festeggiato i suoi primi 60 anni.

Era stato annunciato nelle scorse ore che oggi ci sarebbero state novità importanti. Tavares ha confermato l’introduzione a partire dal prossimo autunno della nuova Fiat Doblò. Ricordiamo che questo veicolo verrà prodotto anche in Spagna presso lo stabilimento Stellantis di Vigo sia in versione elettrica che termica.

La notizia era nell’aria dato che già lo stabilimento portoghese di Stellantis produce veicoli quali Citroën Berlingo, Peugeot Partner/Rifter, Opel Combo/Combo Life e Vauxhall Combo. Carlos Tavares non ha parlato di modelli elettrici, ma il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, che era presente ha detto di aver sentito che nel prossimo futuro la fabbrica avrebbe prodotto anche modelli elettrici. “Intendiamo continuare a guidare il mercato dei veicoli commerciali e ora, mentre aggiungiamo Fiat Doblò al portafoglio Mangualde”, ha affermato Carlos Tavares.

Tavares ha anche annunciato l’investimento in un parco solare fotovoltaico, per fornire il 31% del fabbisogno energetico di questo impianto. Ci saranno 6 mila pannelli solari, in un’area equivalente a sei campi da calcio, che consentiranno di alimentare la produzione in un momento in cui, secondo Tavares, la bolletta energetica è tre volte più cara.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico scommette su localizzazione e nuovi lanci per aggirare la crisi