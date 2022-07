Stellantis scommette su localizzazione e nuovi lanci per aggirare la crisi

La formula di Stellantis per aggirare lo scenario difficile che si sta verificando nel settore automobilistico in questo 2022, caratterizzato da problemi di approvvigionamento e logistica globali, inflazione persistente, aumento dei costi del carburante, volatilità del dollaro, guerra in Ucraina e nuovo lockdown in Cina, è in arrivo. Il gruppo automobilistico punterà sull’espansione della localizzazione, sulle nuove tecnologie e su numerosi lanci. In America Latina solo quest’anno sono stati sette, quasi uno al mese, e ce ne saranno altri quattro.

Ecco il piano di Stellantis per affrontare la crisi del settore in America Latina

Nuove proiezioni di mercato puntano ad un pareggio con le immatricolazioni dello scorso anno, mantenendosi a quota 2,1 milioni di unità, per via di tutte le incertezze e le instabilità, visione condivisa dal presidente di Stellantis in Sud America, Antonio Filosa, che la considera come una previsione realistica. Lui, però, non crede in un peggioramento del settore ma nel mantenimento della situazione attuale.

Il dirigente di Stellantis ha evidenziato che l’innegabile vantaggio del gruppo è quello di riunire un importante volume industriale con marchi diversi, che porta scala produttiva e possibilità di ampliare la propria sinergia. In questo modo, l’azienda avanza nella localizzazione dei componenti, che oggi varia dal 65% al ​​90% circa, a seconda della fabbrica. L’unità con la più alta percentuale di ubicazione è la sede brasiliana, a Betim, mentre Goiana compare al secondo posto, con il 70 per cento.

Filosa in proposito ha dichiarato: “Siamo arrivati ​​con diciassette fornitori locali, oggi ne abbiamo trenta e il piano è di arrivare presto a cinquanta. L’aumento dei fornitori presenti a Pernambuco ci aiuta a ridurre l’impatto più negativo che abbiamo lì, che è la logistica, che si tratti dell’arrivo dei pezzi o della consegna del veicolo. La logistica pesa molto nella composizione dei costi e presenta un collo di bottiglia dal 10% al 12% rispetto alle operazioni nel sud e nel sud-est. Ecco perché è importante decentrare il settore per portare opportunità di sviluppo alle regioni al di fuori di questo asse”.

Stellantis ha una quota di mercato del 23,5% in Sud America, con la sua quota maggiore in Argentina e Brasile, rispettivamente con il 33,7% e il 33,6%. In entrambi i Paesi la leadership è garantita dalla Fiat. In Cile, la quota di mercato raggiunge l’11,1%, con Peugeot il principale responsabile delle targhe nel paese.

Da gennaio a giugno sono stati venduti in Brasile oltre 283 mila veicoli del gruppo, di cui 187mila di Fiat. Jeep appare al secondo posto, con 61.617 unità e Peugeot al terzo, con 21.687 veicoli. Citroën è al quarto posto, con 12.264 unità, e RAM al quinto, con 1,64 veicoli.

Dall’inizio dell’anno, Stellantis ha lanciato la Jeep Renegade con un nuovo motore T270 nel paese a febbraio, RAM 3500 a marzo, Jeep Compass 4XE plug-in hybrid ad aprile, Peugeot Partner Rapid a maggio e Fiat Scudo ed e- Scudo a giugno.

Seguiranno la nuova Citroën C3, la Pulse Abarth, la Jeep Gladiator e la Fiat Fastback. Entro il 2025 ci saranno sedici nuovi modelli, il 34% saranno SUV, il 28% furgoni, il 25% pickup e il 13% autovetture, oltre a 28 restyling e sette elettrici e ibridi.

Il numero uno di Stellantis ha riflettuto sul fatto che, sebbene alcuni modelli siano importati, altri sono localizzati come produzione e hanno il potenziale per un’elevata nazionalizzazione: “Abbiamo sempre una guida tecnica e tecnologica e parliamo con i fornitori di ciò che vogliamo lanciare per trovare tutto ciò che è possibile ”.

